Montero justifica la consulta: "los cargos no son nuestros, son de la gente que nos pone ahí"

21/05/2018 - 15:43

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, insistió este lunes en la tesis por la que ella y su pareja y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han promovido una consulta entre los inscritos en el partido para que decidan si han de continuar o no en sus cargos tras comprar un chalé de 600.000 euros: "Los cargos no son nuestros, son de la gente, que es la que nos pone ahí".

Montero se pronunció de esta forma cuando los periodistas le preguntaron al respecto a su llegada al Congreso para asistir al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. Partiendo de que "es evidente que se ha generado un debate" sobre si ella e Iglesias son "confiables y creíbles" para seguir en puestos de responsabilidad en Podemos, le parece que lo mejor es que las propias bases del partido tomen la decisión.

"En Podemos las responsabilidades no son mías ni de Pablo, son de la gente", subrayó. "Lo mejor es que decidan los inscritos". Sin entrar a valorar que otros miembros de Podemos hayan avanzado que no participarán en la consulta, ella puntualizó que no está "preguntando a la gente si le parece bien la casa en la que vivo", sino si ella e Iglesias son "creíbles" y "confiables". "Qué mejor que decidan las bases", insistió, enviando el recado de que en Podemos no deciden ni ella ni Iglesias "ni ningún barón territorial".

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, a quien también se preguntó en los pasillos del Congreso por el mismo tema, se limitó a decir que "cuanto antes se acabe la cosa, mejor", y preguntó "cuánto vale una ecografía para que se publique en un medio de comunicación", en referencia a las de los hijos en gestación de Iglesias y Montero.

"Eso quiero saber yo, y de eso se pregunta poco", dejó caer en una crítica a los medios que han dado pábulo a la vida priada de los dirigentes de Podemos". Montero tampoco perdió ocasión de criticar al director de 'Ok Diario', Eduardo Inda, que ha divulgado estas informaciones, y a quien describió como "uno de los miembros de las cloacas del Estado" y acusó de haber pagado 15.000 euros por alguna de ellas.

(SERVIMEDIA)

21-MAY-18

KRT/gja