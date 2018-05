El alcalde pide a los grupos de la oposición que recapaciten y abandonen el "bloqueo"

21/05/2018 - 17:15

López Visitación recrimina al PP su "falta de ética" por acusarle de "amenazar" a técnicos municipales

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, ha afirmado hoy en rueda de prensa que el equipo de Gobierno ha conseguido "desbloquear todas las trabas" que los grupos de la oposición han puesto a los proyectos municipales, y próximamente los va a volver a presentar todos, por lo que les ha pedido que "recapaciten y por una vez en esta legislatura miren por el bien común".

El regidor ha dicho que los grupos de la oposición "desde el minuto uno" han puesto "todo tipo de disculpas inverosímiles para justificar su bloqueo", pero ahora "tendrán que retratarse definitivamente", porque "ya no hay disculpas posibles -ha dicho- para poderse negar a aprobar la piscina, los barrios, las obras públicas, las pistas de atletismo y de paddel, la rehabilitación de la Puebla Vieja,..".

López Visitación ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que ha arremetido contra el PP, que la semana pasada afirmó que algunos técnicos se han cogido la baja médica porque el alcalde les ha "amenazado y presionado".

"Se me está acusando de un delito", ha denunciado el alcalde, quien ha dicho que el PP "ha cruzado la línea de la mínima decencia" con una acusación "tan grave como miserable, gratuita y falsa" y ha advertido que "se estudiará con todo rigor para comprobar en qué medida puedan existir responsabilidades de naturaleza más grave", al tiempo que le ha emplazado a retirarlas en su totalidad.

López Visitación se ha mostrado "alucinado de la falta de ética y la desesperación que esconde esa acusación", y tras asegurar que "jamás ha interferido en la actividad de ningún trabajador público", ha explicado las causas de algunas vacantes, como la del responsable de Patrimonio, que se ha trasladado a un ayuntamiento de Huesca.

Ha añadido que la baja médica del interventor no se puede cubrir porque no hay ningún otro funcionario de habilitación nacional, y en el caso de las bajas de la jefa del Servicio Jurídico y el jurídico de Urbanismo, se están tramitando los expedientes para cubrir provisionalmente estas vacantes.

"BLOQUEO"

El alcalde ha denunciado que los cuatro grupos de la oposición, "de diferentes ideologías pero que actúan y se comportan como si en realidad fueran la misma cosa, bloquean todos lo proyectos, el dinero, los presupuestos e incluso las subvenciones que vienen de fuera".

"Algo que no había pasado nunca" y que según asegura, se viene produciendo desde el principio de la legislatura, "mientras fabulaban" con una moción de censura". "Han puesto todo tipo de disculpas inverosímiles para justificar su bloqueo, que luego hemos descubierto que era solamente porque querían quitarme a mi para ponerse ellos", ha afirmado.

El alcalde ha opinado que "la desesperación inmensa de no haberlo conseguido se agrava ahora porque a pesar de todas las trabas que han puesto a los proyectos, hemos conseguido con mucho esfuerzo, desbloquearlas todas, y saben que no pueden votar que no a nada de esto a un año de las elecciones, sin que los vecinos de Laredo establezcan un nivel alto de reproche por ese comportamiento", ha dicho.

López Visitación ha señalado que los proyectos de renovación de los barrios se aprobaron de forma unánime en una moción, se ha redactado el proyecto, se ha dado participación a los vecinos, desde la Corporación se han propuesto cambios y se han incorporado, se han seguido los trámites administrativos necesarios para su licitación y adjudicación y hay financiación municipal.

Sobre la piscina, ha dicho que hay un compromiso firme del Gobierno para su financiación íntegra. "¿Qué más hay que hacer?", ha preguntado el alcalde, quien ha asegurado que no siente frustración porque "el trabajo está hecho; está todo preparado y hay financiación".

"ABIERTOS A PROPUESTAS"

Ha dicho también que el equipo de Gobierno está "abierto a cualquier propuesta, pero que la hagan para que definitivamente haya una mayoría que permita que se tramite este expediente".

López Visitación ha defendido que el equipo de Gobierno está realizando una "buena gestión", desarrollando su programa electoral y realizando los trámites para sacar adelante inversiones "millonarias y necesarias" como la rehabilitación de la Puebla Vieja, el polígono industrial o la mencionada renovación de barrios.

"En esa misma línea vamos a seguir intentando conseguir consenso para sacar adelante estos proyectos, que son buenos proyectos", ha dicho el alcalde, quien ha mostrado la misma "predisposición al consenso" para aprobar el presupuesto.