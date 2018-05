Casi 900 académicos quieren firmar el "boicot" a actos sin mujeres expertas

Hay 573 firmas validadas

Se han unido 116 mujeres académicas

El 85% de los firmantes son doctores en Ciencias Sociales

Lo que empezó como una iniciativa de apenas 60 economistas y académicos españoles que se comprometían a no asistir a ningún evento sin mujeres invitadas como expertas continua. Ya son 863 las peticiones de adhesión.

Entre los firmantes hay expertos de prestigio de todas las displinas que se comprometen a no acudir a ninguna clase de evento o ponencia en la que no comportan atril con mujeres expertas.

De esta manera, pretenden advertir de que las mujeres tienen tanto que decir como los hombres en sus áreas de conocimiento. Lo que empezó siendo un gesto de apoyo a sus compañeras se ha globalizado hasta el punto de contar con 863 peticiones de adherirse al manifiesto "No Sin Mujeres" y firmar el compromiso. De estas peticiones ya hay 573 validadas. También 116 de mujeres agradecen el gesto y se unen a la iniciativa con su firma.

Los organizadores del manifiesto, informan que el 20% de las peticiones de adhesión que aún no se han validado están en proceso y que los motivos para no validar la firman son que no corresponda al ámbito de la iniciativa o el origen dudoso del email que haga sospechar de que se trata de una suplantanción de indentidad, piden comprensión a los peticionarios y sugieren se hagan las peticiones desde direcciones de correo electrónico profesionales para facilitar los trámites.

Practicamente todos los firmantes son académicos que desempeñan su labor en universidades, públicas y privadas y gozan de gran prestigio y reconocimiento en el campo de las Ciencias Sociales. Al menos el 85% de los firmantes son doctores. También hay editores, autores, profesores e investigadores de instituciones como Banco de España, Banco Mundial, FMI, OCDE, INIA, Real Instituto Elcano, CEMFI, CUNEF o FEDEA, entre otras y además son miembros de fundaciones, administraciones públicas, sindicatos, empresas y profesionales independientes, etc.

Los organizadores de la iniciativa agradecen la inesperada participación y la repercusión que está teniedo y esperan se traslade a los organizadores de congresos y eventos académicos.