Cuenta atrás en el montaje del festival Baldumac

21/05/2018 - 18:29

Los trabajos de montaje del recinto que acogerá el próximo fin de semana Baldumac, el mayor festival de música, deporte y ocio alternativo, entran en la fase decisiva. Serán tres días intensos en un amplio programa de actividades para gustos y edades diversos.

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El escenario principal, pendiente de la colocación de las pantallas gigantes, ya tiene la estructura en pie, junto a algunas de las carpas de servicios, o que acogerán Baldumarket o las actividades de la Cometcon. En los próximos días se continuará con la adecuación del recinto, con inauguración oficial prevista el viernes 25 de mayo a las 12.00 horas, y apertura de puertas a primera hora de la tarde del mismo día.

El foco central de Baldumac, en lo musical, estará en el escenario de conciertos que estrenarán el viernes 25 de mayo, Maldita Nerea y Taburete, grupos con ruedas de prensa oficiales convocadas en el festival.

El sábado 26, será el momento del macro-evento revival 'Yo no fui a la ESO', conducido por el showman Javier Pajarón. Al escenario se subirán grupos como La Guardia, Modestia Aparte, Danza Invisible, Carlos Segarra, Guaraná, Viki Larraz de Olé Olé, Dj Neal, Javier Herrero de Pecos, Tam Tam Go, Sonia y Selena o La Banda del Capitán Inhumano (ex de los Inhumanos).

El domingo 27, el broche final a tres días de actividades lo pondrá La Orquesta Panorama, que llega a Llanera con su gira 'Deluxe Tour'. Una impactante puesta en escena y un renovado repertorio musical son la propuesta de la formación pontevedresa, considerada una de las mejores orquestas españolas.

COMETCON Y DEPORTE

Las instalaciones de Llanera acogerán además los tres días de la Cometcon, la convención de cultura juvenil y ocio alternativo. Losyoutubers más potentes del momento estarán en Baldumac: la madrileña Luna Dangelis, los hermanos Folagor y Sara Pecas y Wismichu que cuenta con más de 7 millones de seguidores y es uno de los youtubers más queridos.

Otra de las sorpresas que encierra la Cometcon de Baldumac es la Survival Zombie, el viernes 25 de mayo; el mayor juego de supervivencia, para todo tipo de público, y una experiencia de ocio alternativo donde los participantes deberán escapar de las garras de los zombies.

La presencia del deporte base en el recinto deportivo de La Morgal, durante los tres días del festival es una de las apuestas fuertes de Baldumac, que se va a convertir en la sede del Campeonato Intercantábrico de Rugby donde competirán los mejores equipos del norte del país.

Asimismo, sábado y domingo, lo mejor del Crossfit estará en el Campeonato Nacional por parejas mixtas en The Partner Games AFW, donde participarán 240 de los mejores atletas españoles divididos en 120 equipos mixtos, de chico y chica.

Presencia también en Baldumac, del fútbol de reducidas dimensiones: el fútbol 7, con la Liga F7 Asturias, referente en la región en la modalidad, que traerá a La Morgal sus competiciones de Copa y el partido All Star de final de la temporada, de donde saldrá la Selección Asturiana que disputará en verano, en Cantabria, la Copa Ibérica. El sábado la competición vendrá de la mano del campeonato de Béisbol, el torneo de Tiro con Arco y la II Storm Race

Además de las actividades centrales, Baldumac, propondrá a quienes adquieran la entrada general diaria, multitud de actividades gratuitas de ocio, deporte, y diversión, con charlas, conferencias y actividades variopintas, así como el acceso al área de la Cometcon y a la zona de compras y gastronomía, con más de 50 tiendas y originales foodtrucks. No faltarán talleres originales, concursos y juegos infantiles y atracciones.