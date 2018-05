La consulta de En Marea sobre Paula Quinteiro comienza este martes al tiempo que Podemos vota sobre sus líderes

21/05/2018 - 18:34

La consulta a los inscritos de En Marea sobre el futuro de la diputada Paula Quinteiro comenzará este martes a las 10,00 horas, el mismo día en que, a las 17,00 horas, las bases de Podemos se pronunciarán sobre la permanencia en sus cargos de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, tras la compra de una casa en la sierra madrileña con una hipoteca de 540.000 euros.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

Se da la circunstancia de que ambas consultas afectan a militantes de Podemos, puesto que Paula Quinteiro, además de diputada del partido instrumental, es inscrita de la formación morada --de la corriente Anticapitalista-- y la coincidencia de ambos plebiscitos le ha valido al portavoz de En Marea, Luís Villares, para reivindicar la que él defiende para la parlamentaria gallega.

Afines a Paula Quinteiro y la propia diputada, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago el 18 de marzo durante un control nocturno, se mostraron muy críticos con la decisión de En Marea de someter un asunto "privado" a consulta de las bases, ya que alegaron que no era una cuestión política estratégica.

Por su parte, voces como la del viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, se mostraron partidarios de llevar a cabo, en lugar de una consulta, un proceso revocatorio para ofrecer "garantías" a la diputada en la defensa de su postura. Mientras que el atestado policial de aquella noche dice que la diputada "dificultó" la identificación de personas de su grupo, Paula Quinteiro ha defendido que lo único que hizo fue identificarse para "intermediar".

A unas horas de que comience la consulta de En Marea, cuyo resultado se conocerá el jueves por la mañana de forma oficial, Luís Villares ha comparado ambas preguntas a la militancia. "Si es positivo formular una consulta, con más razón lo es formular una consulta cuando es sobre algo que no es estrictamente personal y está vinculado a la político", ha defendido.

Mientras, la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha querido diferenciar entre ambas, Aunque cree que las dos "son excesivas", la de Pablo Iglesias y Montero responde a una "cuestión de confianza", mientras que la de Quinteiro, insistió, no sigue "los procedimientos reglados" para la revocación de un cargo en los estatutos de En Marea.

PREGUNTA DE LA CONSULTA

Las bases de En Marea, con un censo de unos 2.400 inscritos, deberán contestar "sí" o "no" a la siguiente pregunta: "¿Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta de diputada para un asunto particular?".

En el marco de este proceso, el pasado viernes, la dirección de En Marea envió a los inscritos los argumentos para llevar a cabo el proceso, en los que se defiende que lo que se busca es fijar posición política sobre lo ocurrido. "No se trata", apunta el documento, de "ningún proceso disciplinario", sino de la "fijación de las bases políticas sobre las que es posible construir una práctica política transformadora".

Por su parte, Paula Quinteiro esgrimió su "indefensión". En la carta remitida a los militantes, remarcó que no incumplió "ningún punto" del código ético de En Marea ni actuó "fuera de la línea política".

Próximos a la diputada, que ya dijo que no se sentirá vinculada al resultado de la consulta y que no tiene pensado dimitir, impulsaron un manifiesto en el que llaman a no participar y que poco antes de la consulta superaba las 600 firmas, aunque en este caso no hace falta se miembro de En Marea para poder sumarse al documento.