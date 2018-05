El PP avisa del "abandono" de la escuela infantil San Jerónimo al no ser cubiertas las vacantes

21/05/2018 - 19:04

La diputada autonómica del PP de Sevilla Patricia del Pozo ha denunciado este lunes en un comunicado el "abandono" que padece la comunidad educativa de la escuela infantil San Jerónimo por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, tras visitar la misma junto los también diputados Juan Bueno, Jaime Raynaud y Alicia Martínez.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La situación de la escuela infantil San Jerónimo es tal, según del Pozo, que la diputada ha requerido a la Consejería de Educación que aclare cuál es su actuación en este centro de Sevilla donde "el retraso en cubrir las plazas vacantes tanto en personal docente como de mantenimiento y personal de limpieza, así como la falta de presupuesto, está generando no pocos problemas en la atención a los más de 80 niños que acuden allí".

"La Consejería de Educación tarda meses en cubrir las plazas vacantes y a día de hoy no hay ni fecha para cubrir la vacante del personal de mantenimiento que pueda hacer las reparaciones más básicas pero no por ello menos importantes para la atención y seguridad de los menores. Y eso en un centro que tiene problemas en la estructura del edificio, en las instalaciones eléctricas, con atascos en la arqueta y con una caldera que ha estado todo el invierno sin funcionar y ha obligado a calentar las clases de los pequeños con bombas de calor, pero que no ha servido para reducir el frío de los pasillos y zonas comunes por donde se mueven los niños".

"Buena parte de los problemas derivan del escaso presupuesto que tiene el centro, que recibe mil euros por niño, y de la dejadez de la Junta, que tiene a los padres desesperados ya que desde Educación tardan meses en solventarles cualquier problema y eso si lo hacen, ya que tras presentar más de diez escritos solicitando reuniones a la administración desde octubre, aún no han recibido respuesta alguna", avisa la popular.

Ante esta situación, la diputada autonómica ha reclamado a la Junta que aclare cuándo va a cubrir las vacantes de personal, cuándo va a arreglar los problemas del edificio de la escuela y "si en algún momento va a contestar a los escritos dirigidos por los padres y la dirección del centro para abordar los múltiples problemas que tienen".

"Para el PP es inconcebible la desidia con la que está actuando la Consejería de Educación en esta escuela infantil. Hay que recordarle al Gobierno de Susana Díaz, el mismo que alardea de la defensa de lo público pero no predica con el ejemplo, que en esos centros están niños muy pequeños, que requieren, y merecen, el mejor de los cuidados y no es de recibo tenerlos en centros que no se adecuan a sus necesidades".