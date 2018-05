El comité de huelga de justicia se reunirá y analizará impugnar la firma del acuerdo con la Xunta por tres sindicatos

21/05/2018 - 19:04

Tratarán el abandono del comité de las organizaciones que se adhirieron a la oferta y la posible interposición de solicitud de mediación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El comité de huelga de justicia ha anunciado la convocatoria de una reunión para este martes en Santiago en la que, entre otras cuestiones, prevé analizar si se impugna la firma del acuerdo que derive de la decisión de tres sindicatos (SPJ-USO, CC.OO. y UGT) de adherirse a la oferta de la Administración autonómica.

"Esa decisión conlleva una firma que no sabemos si se ha producido o no, no tenemos comunicación. Pero veremos qué medidas tomamos contra la convocatoria de esta mesa sectorial ilegal y la firma de un acuerdo por parte de tres sindicatos que no tienen la mayoría en el comité de huelga", han ratificado a Europa Press fuentes de este órgano.

En el comité permanecen CSIF y los tres sindicatos que en su día rechazaron la propuesta de la Xunta (AXG-CUT, CIG y STAJ).

Fuentes de CSIF han trasladado a Europa Press que siguen pendientes de las respuestas que el resto de organizaciones den a su propuesta de mediación y, aún sin descartar acudir a este encuentro, han apuntado que ir o no es una decisión que aún están evaluando internamente.

MEDIACIÓN Y ANULACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

En todo caso, el orden del día del comité de huelga incluye, además del estudio de medidas ante la firma del acuerdo por parte de las organizaciones sindicales y contra la orden que deja sin efecto los servicios mínimos "cuando hay gente que sigue en huelga", analizar la interposición de una solicitud de mediación.

El encuentro tendrá lugar este martes a las 12,00 horas en Santiago.