Distribuidores británicos visitarán la Región para mostrar posibilidades de mercado a productores agroalimentarios

21/05/2018 - 19:14

La Comunidad tiene como objetivo mantener la exportación de vino en Reino Unido, que crece a un ritmo del 12% en lo que llevamos de año

MURCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Distribuidores británicos de alimentación visitarán la Región de Murcia con el objetivo de mostrar las nuevas posibilidades de mercado a los productores de la industria agroalimentaria, en especial de los productos Gourmet. Éste es uno de los compromisos a los que ha llegado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, en la Feria 'London Wine Fair', que se celebra desde hoy hasta el miércoles y que reúne a un total de 20 bodegas pertenecientes a las tres denominaciones de origen de la Región.

La Comunidad tiene como objetivo que esta cita contribuya a mantener la línea de crecimiento de las ventas de vinos de la Región, cifrada en un 12 por ciento en lo que llevamos de 2018, especialmente de la variedad monastrell. Durante la celebración de la feria, la delegación murciana mantendrá una treintena de encuentros, concertados por el Instituto de Fomento, con empresas que están interesadas en las tres D.O. de la Región.

El stand de la Región de Murcia fue hoy el escenario de una reunión de trabajo entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, y la consejera de Agricultura de la embajada española en el Reino Unido, Rosa María Gómez-Movellán quien presentó los resultados del informe comercial 'Spain and UK' donde plantean las claves para mantener un mercado fuerte tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El consejero ha recordado que "desde la embajada británica gestionan relaciones comerciales con Inglaterra e Irlanda, con amplia presencia de empresas de la Región de Murcia. En el caso específico de los vinos de Bullas, Jumilla y Yecla, el Reino Unido supone el tercer mercado en volumen de ventas tras los países nórdicos y Estados Unidos", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, el mercado británico compra por valor de 4,5 millones de euros vinos con D.O. de la Región, siendo Jumilla la que más exporta con un volumen de 3,7 millones de euros. Según el Instituto de Fomento, la Región de Murcia exportó el pasado año 160 millones de volumen entre D.O. y bodegas no adscritas a la D.O.

Por otra parte, Del Amor, mantuvo también una reunión de trabajo con Félix Benito, responsable de C&D Wines, la principal firma distribuidora de alimentos procedentes de España en el Reino Unido, con quien acordó la celebración de un encuentro en Murcia para dar a conocer a las empresas de la Región pertenecientes al sector gourmet, las posibilidades que abre el mercado británico.

PLAN CARM-BREXIT DEL INSTITUTO DE FOMENTO

El apoyo a las empresas que trabajan con Reino Unido es uno de los objetivos del Gobierno regional ante el Brexit y los riesgos que podría suponer, tanto para las empresas que venden sus productos en el mercado británico, como a los empleos que generan.

Los sectores con mayor afección respecto al Brexit, en función de su dependencia del mercado británico, son el hortofrutícola, del mueble, de maquinaria agroalimentaria, de grupos electrógenos y de productos farmacéuticos.

Para cada uno de los sectores se hizo un análisis pormenorizado de las consecuencias que el Brexit puede suponer, así como de la situación en la que se encuentran para abordar este reto. Desde el Info, apoyados en una consultoría especializada, se están programando reuniones sectoriales para el diseño e implementación de medidas.

Además, el plan contempla la creación del 'Cheque Brexit' y la 'Ventanilla Brexit', y formación para empresas sin experiencia en exportación en países que no son de la Unión Europea y en la que pueden tener muy buena salida sus productos.