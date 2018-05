Carmen Santos diferencia entre las consultas sobre Quinteiro e Iglesias, aunque cree que ambas son "excesivas"

Remarca que su oposición a la consulta sobre Quinteiro se debe a que la dirección de En Marea "no sigue los procedimientos reglados"

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha querido diferenciar entre las consultas sobre el futuro de Pablo Iglesias e Irene Montero y la de Paula Quinteiro, ya que, aunque cree que ambas "son excesivas", la primera corresponde a una "cuestión de confianza" mientras que la segunda no sigue "los procedimientos reglados" para la revocación de un cargo en los estatutos de En Marea.

"Lo que hace Pablo Iglesias es diferente a lo de Paula Quinteiro. Él plantea, dentro de sus funciones como secretario xeral, una consulta equivalente a una cuestión de confianza", ha señalado la también diputada de En Marea en una comparecencia de prensa este lunes en la que ha denunciado el "linchamiento público desmesurado" que, a su juicio, está sufriendo el líder morado y la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero.

A renglón seguido, Carmen Santos, que siempre ha defendido la continuidad de su compañera en Podemos y en el Pazo do Hórreo, ha justificado su oposición a la consulta sobre la diputada gallega porque, a su entender, "sustituye" a un procedimiento de revocación de cargo en la que, además, "la simple pregunta parte de una premisa falsa", según Santos.

La consulta a los inscritos de En Marea sobre el futuro de la diputada Paula Quinteiro comenzará este martes a las 10,00 horas, el mismo día en que, a las 17,00 horas, las bases de Podemos se pronunciarán sobre la permanencia en sus cargos de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, tras la compra de una casa en la sierra madrileña con una hipoteca de 540.000 euros.

Afines a Paula Quinteiro y la propia diputada, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago el 18 de marzo durante un control nocturno, se mostraron muy críticos con la decisión de En Marea de someter un asunto "privado" a consulta de las bases, ya que alegaron que no era una cuestión política estratégica.

CRÍTICAS A EN MAREA

Este lunes, Carmen Santos ha reiterado su crítica a la forma de proceder de la dirección política de En Marea en el caso de Paula Quinteiro, a la que, según la secretaria xeral de Podemos Galicia, han sometido a una situación de "indefensión" porque "no hay nada que demuestre" que lo que se le imputa con la convocatoria de la consulta "es cierto".

Así, se ha remitido a la defensa expresada por la propia diputada en la que alega que no estuvo implicada en ningún acto de vandalismo ni empleó su condición de parlamentaria para beneficiarse en una situación privada, además de lamentar la "forma" en que está articulada la pregunta a las bases, "que parte de una premisa que es falsa".

Cuestionada acerca de por qué ve con buenos ojos la consulta sobre la continuidad de Iglesias y Montero pero censura la convocada acerca del futuro de Quinteiro, Carmen Santos ha incidido en que su crítica a la segunda parte del "procedimiento seguido" por la dirección de En Marea.

"No valoro si una está bien o está mal. Lo relevante es la gestión, no si unas sí y otras no. Es si se cumplieron los procedimientos garantistas, ésa es la pregunta", ha remarcado, para luego defender que el líder de Podemos "ejerció una competencia legítima" para la convocatoria de su consulta y, por lo tanto, cuenta "totalmente" con su apoyo.

"LINCHAMIENTO"

Carmen Santos cree que Pablo Iglesias e Irene Montero está siendo sometidas a un "linchamiento público desmesurado, inédito y asqueroso"; y ha llegado a comparar estas "persecuciones" desde los medios de comunicación a "la publicación de la identidad" de la víctima de 'La Manada'.

De este modo, Santos no ha querido entrar a considerar si opina que la compra de la casa en las afueras de Madrid constituye una contradicción con lo defendido por Iglesias hace un tiempo o con el discurso de Podemos. Con todo, ha defendido la "valentía" que refleja el gesto del líder morado y de la portavoz parlamentaria de poner su cargo a disposición de los inscritos.

Así, valora que Iglesias dé el paso y plantee "una cuestión de confianza" a modo de plebiscito interno para "preguntarle a la gente" si continúa gozando de la "legitimidad" que le otorgó al frente del partido.

Para Santos, existe "autocrítica" en el proceder de Iglesias y Montero por el simple hecho de haber convocado la consulta; y no cree que el líder del Podemos emplee los procedimientos internos para legitimar una actuación controvertida, como censuran algunas voces del rupturismo.