Cs recurrirá en el TSJC la toma de posesión de Torra y pedirá su nulidad

22/05/2018 - 13:35

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que su grupo presentará el miércoles un recurso ante el contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat y pedirá medidas cautelares para anularla.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa este martes, ha explicado que recurren porque "no respetó un trámite fundamental: el juramento o promesa de cumplir con la Constitución y el Estatut", que ha destacado que debe cumplir toda la ciudadanía.

El predecesor de Torra, Carles Puigdemont, tampoco mencionó la Constitución ni el Estatut en su toma de posesión y se presentó un recurso por la vía penal que el TSJC no aceptó a trámite: "Nosotros lo hacemos por el contencioso-administrativo. No se hace por un delito, se pide su suspensión administrativa porque no respeta a todos los catalanes".

