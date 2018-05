Suspendidas unas 100 actuaciones judiciales en Navarra por la huelga, que secundan 45 de los 62 jueces

22/05/2018 - 13:33

La juez decana de Pamplona valora positivamente el seguimiento de la jornada para reivindicar "una justicia independiente y de calidad"

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

Unas 100 actuaciones judiciales (juicios y declaraciones previstas) se han tenido que suspender este martes en Navarra como consecuencia de la huelga de jueces y fiscales convocada a nivel nacional para reclamar de "una vez por todas las medidas necesarias para disfrutar de una Justicia independiente, moderna, ágil y de calidad".

En la Comunidad foral, según los datos provisionales, el número de jueces y magistrados que ha comunicado a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) su decisión de secundar la jornada de huelga es de 45 de los 62 posibles. Asimismo, el paro ha sido seguido por 13 de los 21 fiscales de Navarra.

En total, en la Comunidad foral hay 69 jueces y magistrados destinados, de los cuales siete de ellos no podían ejercer su derecho a la huelga por diferentes motivos.

En concreto, de los diez magistrados del TSJN, tres han secundado la huelga y hay dos que "no se deberían contar por estar en cursos de formación", ha detallado en rueda de prensa la juez decana de Pamplona, Mari Paz Benito.

En el caso de la Audiencia Provincial, ha precisado, de los doce magistrados que podían ejercer este martes el derecho a huelga, son nueve los que han secundado el paro.

En cuanto a los órganos unipersonales, en Pamplona, en la jurisdicción penal (juzgados de instrucción de lo penal, juzgados de violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria), de trece órganos judiciales, diez jueces han secundado la huelga; mientras que en el ámbito civil (primera instancia, mercantil y los juzgados de familia), de doce jueces, diez la han secundado.

Asimismo, los cuatro magistrados de los juzgados de lo social han secundado la jornada de paro, y en el ámbito de lo contencioso-administrativo, se han sumado a la movilización dos de los tres magistrados.

Respecto a los demás partidos judiciales, en Aoiz y Estella se ha registrado un seguimiento del 100%, ya que los dos magistrados de cada uno de los partidos judiciales han seguido la huelga; en Tudela, tres de los cinco magistrados, se han sumado, y de Tafalla todavía no hay datos disponibles. Además, de los 21 fiscales de Navarra, 13 han secundado la jornada de paro.

La juez decana de Pamplona ha indicado que como consecuencia de la huelga el número de actuaciones judiciales (juicios y declaraciones) que se han suspendido han sido alrededor de cien y ha remarcado que "toda aquella actuación que era urgente se ha realizado de manera ordinaria", de tal modo que los servicios mínimos "se han cumplido".

En cuanto a las actuaciones judiciales suspendidas, ha explicado que "dependiendo de cada órgano judicial, ha habido quien ha avisado con anterioridad y en otras ocasiones se ha suspendido en el día de hoy".

En opinión de Mari Paz Benito, el seguimiento de la huelga está siendo "muy bueno" tanto en Navarra como a nivel nacional y ha puesto en valor que los datos que se están barajando "reflejan un seguimiento muy importante que no hace más que poner de relieve la unidad que se está viendo en este momento por parte de jueces y fiscales". "Tantos jueces y fiscales no podemos estar equivocados a la hora de hacer estas reivindicaciones", ha resaltado.

Preguntada por si tienen alguna noticia por parte del ministro ante la huelga, ha afirmado que la última noticia que tiene es "un aviso a los secretarios de Gobierno para que no facilitaran datos de las suspensiones de la huelga", con lo cual, según ha dicho, "no sé si podemos ser muy optimistas en cuanto a la respuesta que podamos tener" por parte del ministro a las demandas.

"LA JUSTICIA ES UN SERVICIO PÚBLICO"

Por otro lado, sobre el hecho de que las movilizaciones de jueces y fiscales coincidan con críticas a la Justicia tras la polémica sentencia de 'La Manada', Benito ha remarcado que "estas reivindicaciones llevan muchísimos años haciéndose" y ha querido dejar claro que "no se ha elegido este momento precisamente para ponerlas sobre la palestra".

En cualquier caso, ha afirmado que le parece un momento "tan bueno como cualquier otro" y ha subrayado que los ciudadanos "tienen que ser conscientes de que la Justicia es un servicio público que se les tiene que dar a ellos". "El hecho de que se hayan acostumbrado a determinadas situaciones como a tener que esperar meses o incluso años a que se pueda celebrar un juicio o tener una sentencia no significa que se tengan que conformar con ello", ha resaltado.

De este modo, ha considerado que jueces y fiscales "tenemos que hacer una importante labor pedagógica para intentar explicar que no somos autosuficientes, que no podemos dotarnos a nosotros mismos de medios y que sólo podemos exigirlos". Y ha remarcado que no van a permanecer "impasibles" viendo "como gobierno tras gobierno no solamente no nos da esos medios, sino que además se permiten el lujo de realizar una serie de críticas que la única función y finalidad que tiene es desprestigiar el poder judicial".

En este punto, preguntada por las palabras del presidente del TSJN, Joaquín Galve, sobre que los integrantes de la Sala de lo Civil y Penal sienten "presión" a la hora de resolver los recursos a la sentencia a 'La Manada', ha afirmado que se remite a sus palabras y ha subrayado que cuando jueces y fiscales reivindican la independencia judicial "vamos mucho más allá, lo que estamos pidiendo es un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realmente independiente, que sea ajeno a la elección que se realiza desde el Congreso y Senado convirtiéndole poco menos en un mini Parlamento con sus representaciones políticas trasladadas al ámbito judicial".

Un CGPJ, ha agregado, "en el que podamos confiar precisamente en esa independencia y que llegado el momento en el que sea necesario dar amparo a un juez o magistrado por una situación concreta de presión que esté viviendo, podamos confiar en que lo hará en aras de defender la independencia del poder judicial, no a la persona del juez o magistrado, sino a lo que representa".