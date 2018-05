Garzón se encara con montoro en el debate de presupuestos y le pide la dimisión de su 'número dos'

Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y uno de los portavoces parlamentarios de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, se encaró este martes con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, al que exigió la dimisión de su secretario de Estado José Enrique Fernández de Moya, investigado por varios supuestos delitos, entre ellos prevaricación y malversación de fondos públicos.

En su intervención en el debate de enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Garzón preguntó a Montoro si se ha parado a pensar que para mantener la credibilidad de ese proyecto su secretario de Estado "debe dimitir", ya que la confianza en las cuentas que él ha diseñado queda "mermada" tras esa decisión judicial.

Garzón criticó a Montoro por conocer las informaciones sobre esa investigación y no decir "ni mú" en su intervención en la tribuna del Congreso. Las imputaciones sobre Fernández de Moya son "suficientemente graves", en su opinión, como para que los Pesupuestos no sigan vinculados a su persona. "No son las hordas comunistas ni lo que usted llama 'izquierda contumaz' la que ha encontrado estos indicios de delitos, sino la Guardia Civil", dijo al ministro.

Señaló además al secretario de Estado como "un símbolo de la doble vara de medir" de Montoro y del Gobierno del PP, porque dejó Jaén con una deuda de 550 millones de euros tras su etapa como alcalde e incumplió la regla de gasto pero "excepcionalmente Hacienda no le intervino", mientras que después, con él en el Ministerio, sí intervino el Ayuntamiento de Madrid.

Estas "contradicciones, inconsistencias, incoherencias y, finalmente, un escenario verdaderamente fatídico reflejan muy bien lo que puede ser este debate de Presupuestos", sentenció.

