Consistorio Cuenca no recurrirá la anulación del acuerdo que aprobó las cuentas de 2016 y dice que se hizo por necesidad

22/05/2018 - 13:56

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca no recurrirá la sentencia que declara nulo el acuerdo de Junta de Gobierno Local de julio de 2016 por el que se aprobaron los presupuestos municipales tras el rechazo del pleno.

CUENCA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía, quien ha señalado que además dicha sentencia no tiene "ninguna consecuencia económica o administrativa para el Ayuntamiento".

Gómez Buendía ha recordado que el Ayuntamiento de Cuenca aprobó en un Presupuesto con el informe favorable del Ministerio de Hacienda porque "cumplía con todas las exigencias por la sujeción de los planes de ajuste a los que está sometido", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El presupuesto de 2016 gozaba de ese informe favorable y no así con el prorrogado del 2014, que no sólo no podía prorrogarse en el ejercicio 2016 sino que tampoco tenía informe favorable del Ministerio de Hacienda", ha manifestado.

Además, ha indicado que "no hubo urgencia en la aprobación, sino necesidad", tras lo que ha culpado al PSOE de no haber conseguido aprobar el año anterior desde el Gobierno las cuentas, algo provocado por su "ineptitud".

"Los presupuestos de 2016 pusieron fin a cinco años de gestión socialista caracterizados por el mayor endeudamiento de la historia municipal, 53 millones de euros, y el fin a las subidas de impuestos locales", ha afirmado.