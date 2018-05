PP-A asegura que es "el único partido" que lucha contra la corrupción frente al resto, que se "ponen de perfil"

22/05/2018 - 13:56

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha asegurado este martes que el PP-A es "el único partido que lucha en contra de la corrupción" en Andalucía, personándose en 150 causas, mientras que el PSOE-A "dificulta el trabajo de la justicia" y el resto de partidos están "de perfil" ante este asunto.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en rueda de prensa en relación a las presiones que la jueza instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, dice haber sufrido por parte de la presidenta regional, Susana Díaz.

Según ha señalado, el PP-A está "vigilante" e intentando poner "negro sobre blanco" para destapar la corrupción, lo que lleva a denunciarlo en clave política y también judicial, junto a las reformas que han llevado a cabo donde gobiernan para luchar contra este problema.

Frente a esto, "el PSOE dificulta la labor de la justicia" a base de requerimientos a los jueces para pedir documentación, una documentación que "incluso se ha preparado 'ad hoc' para los casos" y que "alguna ha llegado mal, tarde o a veces nunca", no dotando a los órganos jurisdiccionales según sus competencias o no facilitando la información a la UCO.

Venzal ha insistido en que al PP-A no se le puede decir que no lucha en contra de la corrupción y ha criticado que la Junta "no haya dicho nada" cuando la jueza Alaya dice que "ha sido presionada por la Junta". Por esto, su partido ha pedido la comparecencia del Consejo de Gobierno en sesión plenaria y en la Comisión de Justicia del Parlamento.

EN 150 CAUSAS

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A ha señalado que desde el caso Mercasevilla su partido ha denunciado y se ha personado en más de 150 procedimientos judiciales contra el proceder ilícito penal de la Junta, "150 procedimientos de corrupción por malversación, cohecho, falsedad documental o apropiación indebida", ha asegurado.

"Somos los que más hemos hecho por que el caso ERE se esclarezca y por que la jueza Alaya concluyera la instrucción, pero debemos ser respetuosos con las decisiones del Consejo General del Poder Judicial, no nos inmiscuimos en las decisiones del órgano de gobierno de los jueces porque defendemos la independencia del poder judicial", ha asegurado Venzal, que ha subrayado que "el PSOE no ha acusado en esta causa, y el PP, sí". "No se puede meter en el mismo saco a los dos partidos", ha dicho.

Entre los 150 casos en los que se ha personado el PP Andaluz, ha señalado los cursos de formación, los ERE, la Faffe, Invercaria, la Agencia IDEA, Santana, Bahía Competitiva y las facturas falsas de Cádiz, entre otros.

"Los hechos prueban que el PP Andaluz en todo momento ha tratado de que se llegue al final de la investigación. Los que tienen que aclarar las posibles presiones a una jueza son el PSOE y la señora Díaz", ha afirmado.

Preguntado en detalle sobre las palabras de Alaya en las que acusaba a PSOE y PP de apartarla de las macrocausas por "miedo" a que siguiera tirando del hilo, Venzal ha indicado que esto se trata de "una conjetura" de la jueza, que aunque "respetable, es una opinión". "Respeto la opinión de la jueza, pero se trata de hablar de hechos, no de conjeturas", ha apuntado.

De esta manera, ha negado que haya existido cualquier pacto para esto y es más ha hecho hincapié en que "los hechos demuestran lo contrario". "¿Cómo no vamos a querer que se investiguen si estamos recurriendo para que se investigue", ha cerrado.