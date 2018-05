Aguado, sobre su ausencia en la toma de posesión de Garrido: "No se puede dejar en la estacada a víctimas del terror"

22/05/2018 - 14:18

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este martes que fueron "responsables" apoyando como nuevo presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, en la sesión de investidura, pero que no acudieron a la toma de posesión de su cargo porque "no se puede dejar en la estacada las víctimas del terrorismo".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Aguado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Parlamento madrileño, después de que ayer decidiera no acudir a la toma de posesión de Garrido, a la que sí asistieron el resto de portavoces parlamentarios porque tenía una reunión la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

"Tenemos una reunión y la agenda cerrada con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y no vamos a cambiar agendas porque haya una toma de posesión de trámite. Fuimos responsables en la sesión de investidura, pero no fuimos los que fijamos la fecha de la toma de posesión, y no se puede dejar en la estacada a las víctimas del terrorismo", ha sostenido al tiempo que ha recordado que sí acudió a la misma el vicepresidente de la Mesa (Cs), Juan Trinidad.

En declaraciones a 'RNE' recogidas por Europa Press, esta mañana Garrido ha trasladado que agradece "las presencias" porque hay que poner en valor "que las personas dejen muchas cosas" y ha disculpado las ausencias "porque a veces hay razones que impiden asistir". "No le doy más importancia", ha dicho.