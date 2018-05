Dacosta abrirá a final de año en Londres "la mejor embajada del mundo" con un restaurante centrado en el arroz en paella

22/05/2018 - 14:23

"Creo firmemente en la Comunidad Valenciana como territorio con potencial y un talento de grandísimos cocineros", ha destacado.

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El cocinero tres estrellas Michelin Quique Dacosta abrirá a finales de este año un restaurante en Londres, todavía sin nombre, y que versará sobre el arroz en paella. "No habrá mejor embajada en el mundo que un restaurante que va a vender paellas siendo lo más fiel posible a nuestra cultura. Esta es la mejor carta de presentación que podemos tener en el mundo", ha destacado.

Así lo ha avanzado el chef en un desayuno informativo del Forum Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha calificado a Dacosta como "uno de los mejores embajadores de la Comunitat" y "la punta de lanza de una nueva generación de profesionales que han puesto las bases de una gastronomía creativa, a atractiva y sugerente con los pies anclados en la tierra y la mirada puesta en el mar".

En su discurso, el tres estrellas Michelín ha avanzado que se encuentra inmerso en este nuevo proyecto, que se materializará a finales de año en Londres, concretamente entre Oxford y Mayfair, desde hace dos años cuando empezó a buscar emplazamiento.

Esta nueva propuesta, que ha contado con una inversión de 4,5 millones de euros, contará con más de 100 empleados y un aforo de unas 120 personas, por lo que ha bromeado que prácticamente será un trabajador por comensal. "Ya veremos cómo salen las cuentas, pero una paella ya sabéis el trabajo que conlleva", ha bromeado, para indicar que este proyecto lo asume junto a dos socios fundadores con la vista puesta en que los posibles beneficios le permitan "seguir abriendo restaurantes por todo el mundo".

"Todos hemos comido en Nueva York o París y nos hemos lamentado de lo mala que era aquella paella, pero... ¿Quién ha hecho algo por solucionarlo?", se ha preguntado para indicar que "hemos dejado en manos de terceros la posibilidad de que alguien tutele nuestra cocina sin que nosotros nos hayamos movido, simplemente quejándonos", por lo que ha reivindicado que "los restaurantes y los cocineros de alta cocina "tienen que tutelar la cocina popular en el mundo".

En este sentido, ha indicado que él se dijo a sí mismo que su primer paso internacional "estable en el tiempo" tenía que ser "un proyecto en Londres con vocación de crecer en el mundo" y que "versara sobre el arroz".

"CUANDO ATERRICÉ AQUÍ QUERÍA SER DJ"

Dacosta ha recordado su origen extremeño y cómo a los 16 años tomó la decisión de dedicarse a la cocina profesional, pero no sin antes plantearse ser DJ. "Lo que ha sucedido en estos años ha sido cosa del azar porque yo no tenía que estar en este territorio y nadie de mi familia tenía que ver con el mundo de la restauración", ha señalado.

Así, ha confesado que cuando "aterrizó" en la Comunitat quería ser DJ, aunque lo más cerca que estuvo de pinchar platos fue "de fregarlos". Aún así, ha puntualizado, encontró en la cocina el escenario en el que se sentía "cómodo" y en Dénia y la Comunitat el lugar del que "nunca" se iba a desprender para "construir un discurso". "Dénia era el podio perfecto para hacer todo aquello que me propusiera", ha destacado.

"YO NO COMPITO CONTRA LOS CHEFS, SINO CONTRA CCAA Y PAÍSES"

En este sentido, ha reivindicado Dénia como ciudad "creativa" por la gastronomía, al tiempo que ha admitido que le gustaría ser "referente" y poder construir "un discurso de territorio". "Yo no compito contra los chefs, sino contra las comunidades autónomas y los países. Mi competencia no es Joan Roca o Ferran Adrià, sino Cataluña y País Vasco o Italia porque yo tengo que intentar conseguir que los turistas gastronómicos decidan venir a la Comunidad Valenciana", ha señalado.

Para ello, ha enfatizado la importancia de la formación y divulgación "de lo que somos" porque, a su juicio, no se puede vivir del talento que va surgiendo en las empresas y en las cocinas, sino que es necesario "contar con los mejores centros de formación" e incidir en la formación.

Así, ha considerado que de la misma manera que si el tenista Rafa Nadal fuera valenciano habría que crear una escuela de tenis que él liderara, hay que contar con centros de formación para contar con los mejores profesionales. De hecho, ha admitido que él consiguió sus estrellas con un equipo de 25 años de edad media, pero "la mayor parte de punta de lanza de cada departamento no eran españoles", ha admitido para subrayar: "Si vamos a hacer turismo de calidad, debemos formarnos y formar".

"ES UNA VERGÜENZA QUE HAYA GENTE MURIENDO DE HAMBRE"

Dacosta ha recordado las diferentes labores humanitarias que ha apoyado y en las que ha colaborado y, en este punto, ha lamentado que en el mundo actual haya gente "muriendo de hambre". "Es una vergüenza para nuestra sociedad que haya personas que mueran de hambre en este tiempo". En este sentido, ha asegurado que si la sociedad "quiere" el hambre en el mundo se erradica".

Por otro lado y preguntado por el auge de los programas de cocina en la televisión como Masterchef o Topchef, Dacosta lo ha considerado positivo "siempre que a la cocina no se la agreda". "Yo creo en la divulgación en todas las plataformas y estos programas aunque están dentro del concepto de 'reality show', también transmiten algunos de los valores de la cocina como el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, el trabajo en equipo o el compañerismo", ha indicado.

A su juicio, la sociedad "ha dotado de protagonismo a los cocineros porque los valores que trasmiten son los de la gente del pueblo".

NO SE PLANTEA IRSE DE LA COMUNITAT

Dacosta ha admitido que no se plantea alejarse de la Comunitat, por lo que cada vez que ve artículos que todavía se preguntan el porqué sigue en la región valenciana se pregunta:"¿Cuál es el problema?" Es que ni me lo he planteado". Tampoco va a parar de innovar, divulgar y trabajar porque tiene "inquietud empresarial".

Ahora, su objetivo es ver cómo consigue construir "una Comunidad valenciana que lidere la gastronomía española en el mundo". "Yo creo firmemente en la Comunidad Valenciana como territorio, gastronómicamente hablando, con despensa y con un potencial y un talento de grandísimos cocineros", ha zanjado.