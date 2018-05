Piqué ve "exceso de teatralidad" en independentistas, que han "perdido la partida" pero lo pueden volver a "intentar"

22/05/2018 - 14:25

El exministro en los gobiernos de Áznar aboga por un papel más activo de España en el seno de Europa

El economista, empresario y exministro Josep Piqué cree que se está "viendo mucho teatro" en el independentismo catalán, y ha considerado al respecto que "no hay alternativa" para volver a "la legalidad". Sin embargo, no le preocupa ese "exceso de teatralidad" de los secesionistas, porque su mundo, ha dicho, "está profundamente dividido".

"Todos lo saben, y lo dicen en privado, que han perdido la partida", ha apuntado el que fuera presidente del PP de Cataluña, que si bien ha sentenciado que la vía unilateral "no es posible", ha advertido al respecto que eso "no significa" que no vuelvan a "intentar" otro desafío cuando se den la condiciones oportunas, para lo cual ha recomendado que "hay que estar preparado".

El que fuera responsable de distintas carteras en sucesivos gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004, ha hecho éstas y otras reflexiones este martes en Santander, con motivo de su participación en el Foro Económico de 'El Diario Montañés', ante numerosos representantes de la vida política, económica, empresarial y social de la ciudad y de la región.

A lo largo de su conferencia, Piqué ha repasado y analizado la situación actual, "de lo global a lo particular", es decir, del mundo, Europa y España, incluyendo la crisis catalana, donde casi la mitad de la población se ha mostrado a favor de la independencia.

Ante esto, Piqué cree que hay que rebajar ese porcentaje y que se distancie del 50%, así como evitar también que vuelva a transcurrir el tiempo y de nuevo haya "falta de reacción" ante un problema que "viene de lejos" y que en esta última etapa ha tenido "varias palancas", como la educación, los medios de comunicación, el "oscurecimiento" de la presencia de símbolos de España en Cataluña o el discurso "de agravio permanente", ha enumerado.

Y es que si se llega a una "mayoría social" que reclame la independencia, entonces "no hay Constitución que valga". Así las cosas, hay que "procurar que eso no pase", ha alentado el exministro 'popular', que se ha mostrado -y ha abogado por ser- "razonablemente optimista" de cara al futuro.

Tras su charla, ya en el coloquio, y a preguntas de los asistentes sobre posibles soluciones al conflicto, relacionadas con la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución Española en todos los ámbitos o un pacto fiscal "similar", por ejemplo, al 'cupo vasco', Piqué se ha mostrado contrario a abordar determinadas cuestiones en función de "un chantaje" o "una exigencia".

Eso es, a sus ojos, "un juego" que conduce a situaciones "poco gestionables y poco controlables". Así, si bien el método de financiación de las comunidades autónomas es "mejorable" y el debate sobre el mismo no le "asusta", sí le preocupa que se hiciera para satisfacer determinadas políticas.

"No reformemos un sistema de financiación en función de los intereses partidistas de alguien", ha instado Piqué, para quien si bien se da la "condición necesaria" para aplicar el 155, puede que no sea "condición suficiente". En este punto, ha recordado las palabras de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, partidaria de "volver a enamorar a los catalanes del proyecto español".

UN MUNDO MÁS INCIERTO Y MENOS PREDECIBLE

Al margen de la cuestión catalana, el también expresidente de Vueling y actual consejero de OHL se ha referido al escenario global en un mundo que "cada día es más incierto y menos predecible", además de "post-occidental" y en el que Oriente Medio es "el crisol" de la nueva situación, marcada por el "repliegue" anglosajón (Reino Unido y Estados Unidos) y, en paralelo, por el "despliegue" de China, que aspira -y lo hace "por primera vez" de forma "explícita" y "clara"- a volver a ser la gran potencia mundial, tras "un paréntesis de 150 años".

En el mundo actual, "muy incierto y muy peligroso" además, se asiste, a ojos de Piqué, a otra "bipolaridad" entre bloques pero distinta a la que lideraron EEUU y la Unión Soviética con sus respectivos aliados, y que es "asimétrica e imperfecta", con nuevos actores y más pro activos, ha añadido. En este contexto, "a Rusia se la va volver a tener que escuchar", ha avisado.

EUROPA

Y, en medio de este panorama, "¿qué hacemos con la pequeña Europa?", se ha preguntado el exministro, que al tiempo que ha destacado el peso poblacional -aunque también ha mostrado su "inquietud" por la evolución demográfica- o el económico de la Unión, ha apuntado la necesidad de que "se nos perciba desde fuera como proyecto político".

En este sentido, y al tiempo que se ha referido al Brexit y la coyuntura política de otros países -como Italia, en un contexto "muy preocupante" tras las recientes elecciones- cree que el bloque comunitario se encuentra en "una encrucijada", aunque considera asimismo que dentro del conjunto europeo es "posible recomponer" el eje franco-alemán.

Así, Josep Piqué ha apostado por que España, la tercera economía de la zona euro, resuelva sus propios problemas, que han llevado al país al "ensimismamiento", y tenga un papel "proactivo y propositivo" en la UE, porque para el futuro de nuestro país es "que Europa no fracase es muy importante".