El PP critica la "carencia" de urgencias del centro de salud de Churriana

22/05/2018 - 14:23

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalizado este martes con un "estacazo" la carencia de un servicio de urgencias en el centro de salud de Churriana, en Málaga capital, como parte de la campaña informativa que los populares están llevando a cabo para criticar hasta doscientos incumplimientos del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

"Los señalizamos con estacazos porque estos incumplimientos del gobierno de Susana Díaz dejan en la estacada a todos los malagueños y porque los vamos a clavar en cada lugar donde haya una promesa incumplida para que sea visible todo lo que la Junta dice que va a hacer y luego no hace", ha explicado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa acompañada de las parlamentarias andaluzas Esperanza Oña y Mariví Romero y de la concejala del distrito, María del Mar Martín.

Después de haber iniciado la campaña denunciando la parálisis de las obras del metro, "hemos querido poner el acento en el ámbito sanitario, porque uno de cada tres incumplimientos de la Junta con Málaga capital es en esta materia". De todos ellos, "el hecho de que Churriana siga aún sin servicio de urgencias es el más llamativo".

En este sentido, Navarro ha recordado que los vecinos de Churriana llevan "diez años esperando, ya que estas urgencias se prometieron en 2008; y mientras tanto aquí seguimos con un edificio cerrado y deteriorándose".

"Y no sólo es un incumplimiento del PSOE", ha advertido, criticando a Ciudadanos que en la tramitación de los presupuestos andaluces votara en contra de una enmienda del PP que pedía una partida para poner en marcha el servicio de urgencias.

Ante esta circunstancia, la dirigente popular ha pedido a Ciudadanos "que abandone la política de la foto y el teatro y que actúen con seriedad y rigor". "Cuando vengan aquí a reunirse con los vecinos, que cuenten la verdad y que expliquen que han tenido la oportunidad de apoyar que hubiera una partida para este servicio de urgencias, pero votaron en contra", ha subrayado.

Por su parte, Oña ha indicado que PSOE y Ciudadanos no sólo votaron en contra de incluir una partida en los presupuestos, sino que evitaron apoyar una PNL presentada por los populares hace justo un año en la que se solicitaba que se pusiera en marcha en un máximo de seis meses el servicio de urgencias y en un plazo de dos meses, servicio de ambulancia.

"Aquí no hay excusa posible, porque no se trata de construir un edificio o que no les ceden un solar; aquí ya están las instalaciones, pero el Gobierno andaluz es incapaz de dotarlas de personal y poner en marcha un muy necesario servicio de urgencias para esta zona de la ciudad", ha advertido.

Por todo ello, la parlamentaria popular ha anunciado que va a solicitar la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, para que dé cuenta de este incumplimiento "y de este engaño a los vecinos de Churriana".