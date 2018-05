En Marea arranca la consulta sobre Quinteiro, que afea esta votación y asegura que ella se sometería a un "revocatorio"

22/05/2018 - 14:21

En Marea ha arrancado con normalidad el proceso de votación en el que los inscritos pueden pronunciarse sobre si la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local en la madrugada del 18 de marzo, debe presentar su dimisión en la Cámara gallega.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

Al respecto, y a preguntas de los medios este martes en los pasillos del Pazo do Hórreo, Paula Quinteiro ha vuelto a censurar que esta consulta "no respeta la voluntad de los inscritos" en cuanto al marco estatutario del que se ha dotado En Marea y ha asegurado que ella se hubiese sometido a un proceso revocatorio.

"Estoy dispuesta a someterme a la consulta de las bases; para mí es fundamental que las bases tengan poder de decisión en todos los espacios", ha señalado la parlamentaria, quien ha insistido en que "el proceso que se debería llevar a cabo es un revocatorio, que tendría todas las garantías para los inscritos, y no esta consulta no vinculante".

La diputada, además, ha censurado la "pregunta tendenciosa" que, a su juicio, se ha formulado en esta consulta, ya que "presupone una culpabilidad de unos hechos que son falsos". "Yo no empleé mi condición de diputada para beneficio personal ni para beneficio de ninguna otra persona", ha indicado.

MANIFIESTO DE APOYO

Paula Quinteiro, asimismo, se ha escudado en que no es la "única" que expresa que esta consulta "incumple el mandato de las bases", y se ha referido al manifiesto que han impulsado afines a ella para indicar que está recogiendo "muchísimas firmas" de apoyo a que continúe como diputada. En ese escrito, con más de 600 rúbricas (no hay que ser inscrito de En Marea para firmar), también se apela a no participar en la consulta que se ha iniciado este martes.

Al respecto, la parlamentaria ha aprovechado para "agradecer todos los apoyos recibidos". "Creo que debemos poder consultar todas las cuestiones a las bases, que son necesarias, pero cumpliendo los procedimientos de los que nos dotamos. Pero estoy totalmente dispuesta a escuchar a las bases si se formula un revocatorio", ha insistido Quinteiro, quien ha dicho en anteriores ocasiones que no escuchará la decisión de la consulta ni presentará la dimisión en virtud de ella.

Preguntada por si se siente preocupada, ha manifestado que lo que le inquieta son "la situación de mentiras y calumnias que se están diciendo estas semanas". "Pero la consulta no, porque como digo, estoy recibiendo muchos apoyos. Hay mucha gente inscrita de En Marea que está diciendo que esta consulta no es el procedimiento", ha aseverado.

ARRANCA CON NORMALIDAD

Fuentes de la dirección de En Marea consultadas por Europa Press han confirmado que la consulta, que se desarrollará hasta las 22,00 horas de este miércoles, ha arrancado con normalidad. Los resultados oficiales se conocerán, previsiblemente, a las 10,00 horas del jueves.

Las bases de En Marea, con un censo de cerca de 2.400 inscritos, deberán contestar "sí" o "no" a la siguiente pregunta: "¿Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta de diputada para un asunto particular?".

Se da la circunstancia de que esta consulta coincide en el tiempo con la que relativa a la compra de la casa en Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, en la que se pregunta si deben presentar su dimisión por haberse hipotecado para esta vivienda. Paula Quinteiro, además de diputada del partido instrumental, es inscrita de la formación morada --de la corriente Anticapitalista-- y la coincidencia de ambos plebiscitos le ha valido al portavoz de En Marea, Luís Villares, para reivindicar la que él defiende para la parlamentaria gallega.