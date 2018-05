Sector turístico de San Sebastián reflexiona sobre la inteligencia turística con motivo del Consejo Ejecutivo de la OMT

22/05/2018 - 14:22

La capital guipuzcoana acogerá un proyecto piloto para elaborar un plan de acción para ser un destino turístico inteligente

SAN SEBASTIÁN, 22 (EUROPA PRESS)

El sector turístico de San Sebastián reflexionará este miércoles en el Palacio Miramar sobre la innovación y la inteligencia turística en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento donostiarra en el marco de la celebración del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en la capital guipuzcoana.

En rueda de prensa en el Ayuntamiento donostiarra, el concejal de turismo y teniente de alcalde, Ernesto Gasco, junto al director de Basquetour, Harkaitz Millán, y el director de San Sebastián Turismo, Manu Narváez, han presentado esta cita cuyo objetivo es poner en común diferentes puntos de vista y experiencias del buen uso de la inteligencia turística para "ponerla al servicio de las personas y contribuir al desarrollo más eficiente y sostenible del destino, sus ciudadanos y sus visitantes".

En la mesa redonda, titulada 'Inteligencia Turística: Claves para la Gestión y la Innovación en las Ciudades', el fundador y Ceo en Mabrian, Santi Camps, el jefe del área de competitividad turística de la Agencia Valenciana de Turismo, José Luis Wagner, el vicepresidente de la Fundación Metrópoli, Ignacio Alcalde, y la directora de Global Sports Innovation Center, Iris Córdoba, debatirán sobre el uso de la inteligencia turística.

Además, Gasco ha indicado que el consejero vasco de Turismo, Alfredo Retortillo, presentará el coloquio y una experiencia piloto de turismo inteligente 4.0 que se va a poner en marcha este año en San Sebastián. Al respecto Millán ha destacado que la digitalización del sector turístico es "uno de los mayores retos a los que se enfrenta el turismo en Euskadi", en un contexto en el que el flujo de información de la gestión turística va a "aumentar de manera exponencial" y "puede ayudar a la gobernanza" del turismo.

EXPERIENCIA PILOTO

Según ha apuntado, la experiencia piloto que se va a poner en marcha en la capital guipuzcoana llevará a la elaboración de "un plan de acción hacia un destino turístico inteligente", que se pretende "trasladar" luego a otros destinos turísticos de Euskadi. Por otro lado, han indicado que San Sebastián Turismo & Convention Bureau repartirá material sobre turismo sostenible y responsable en el Consejo Ejecutivo de la OMT.

En este sentido, han presentado la libreta para tomar apuntes 'My guide to be a donostiarra' que se dará a los delegados del Consejo y que incluye "mensajes que invitan al visitante a comportarse de manera responsable y sostenible", por ejemplo, respetando el sueño de los vecinos o comprando en comercio local, ha indicado Gasco.

También se les entregará una guía, el plano de la ciudad y el folleto 'feel like a donostiarra', con actividades y experiencias que ofrecen la pymes de la ciudad, así como un pequeño diccionario de euskara.