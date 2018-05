Turismo.- Diputación renueva la imagen turística con la que promocionará a la provincia en el mundo

22/05/2018 - 14:27

El Patronato de Turismo de la Diputación granadina ha presentado la nueva imagen para la promoción de la provincia como destino turístico, que lleva como eslogan 'Granada, mil y una', y ha tenido un coste total de desarrollo de 8.500 euros.

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

Para el presidente de la Diputación, José Entrena, la nueva marca turística se basa en "un mensaje conciso y directo que expresa acertadamente la idea de la enorme variedad de posibilidades que la provincia ofrece al turista en un único destino y, al mismo tiempo, evoca de manera sutil el legado árabe presente en sus calles y monumentos, en su historia y en su cultura y tradiciones".

Este 'claim', con traducciones en inglés ('Granada, one thousand and one') y francés ('Granada, mille et une') es el puntal de la nueva imagen que usará el Patronato de Turismo de la Diputación en sus promociones y campañas nacionales e internacionales, y que incluye anuncios para prensa en soportes de papel y digitales, cuña de radio y anuncio para televisión e internet.

En todos estos soportes publicitarios se muestran lugares y paisajes icónicos de la provincia, como Montefrío, la Alhambra, Sierra Nevada, la Cerrada del Río Castril, la playa de La Rijana, o los 'badlands' del Geoparque. Participan actores "viviendo diversas experiencias relacionadas con el turismo", y se transmite al visitante el mensaje de que "podrá venir una y mil veces y siempre tendrá una Granada por descubrir".

El nuevo eslogan ha sido seleccionado entre varias propuestas presentadas por empresas de publicidad a un concurso público convocado por el Patronato. Ha sido ideado por el estudio granadino Babydog, con la directriz de reflejar en una sola frase que Granada posee "una de las mayores y más variadas ofertas turísticas de España, aglutinando en el mismo territorio monumentos, cultura, playas, nieve, turismo rural y activo, balnearios, y gastronomía", según ha indicado la Diputación en una nota de prensa.

Ante este reto, 'Granada, mil y una' es un concepto creativo que resume "la multiplicidad de la oferta turística de la provincia: hay mil formas de disfrutar Granada, hay mil Granadas distintas que se adecúan perfectamente a las nuevas formas de viajar, de entender el turismo, de cómo disfrutar de él, y todas ellas convergen en un solo destino".

En la confección del mensaje, se ha trabajado con la asociación mental del libro 'Las mil y una noches' y la imagen de Granada existente en la imaginación colectiva como destino exótico con un presente muy influenciado por su pasado árabe. Se trata, además, de un eslogan hecho a la medida de Granada y que usado junto al nombre de otros destinos no funcionaría tan acertadamente.

"La renovación de la imagen promocional acometida por el Patronato de Turismo de la Diputación responde a la necesidad de ofrecer una versión más moderna y actual de Granada, como un destino turístico competitivo y diferenciado, con una oferta diversa y de calidad", ha explicado José Entrena, en una comparecencia informativa con el diputado provincial de Turismo, Enrique Medina.

'Granada, mil y una' sucede a lemas como 'Granada: caminos, mar y cielo', 'Granada: un continente turístico', 'En Granada, lo que tú quieras' y 'Granada 100 por cien sensación', empleados en los 36 años de existencia del Patronato Provincial de Turismo y que han generado buenos resultados desde el punto de vista promocional.

El logotipo corporativo del Patronato --las 'pajaritas' de mosaico nazarí en rojo, verde y azul-- permanecerán sin variación, ya que se trata de una imagen consolidada como representativa de la provincia y de la marca 'Turismo de Granada'.

Unidos, el logotipo corporativo y el nuevo eslogan se usarán en todo el material del Patronato de Turismo --tarjetas, papel oficial, sobres, bolsas--, en todas sus infraestructuras promocionales --expositores y mostradores en ferias y jornadas--, en sus publicaciones editoriales --folletos, planos, mapas, página web, vídeo--, en sus campañas publicitarias en medios de comunicación, y en su material de 'merchandising': gorras, camisetas, y bolígrafos.