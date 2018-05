Pleno.- Galicia tendrá una nueva ley de residuos, que entrará en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones

La oposición hace reproches a Mato, "ejemplo de reutilización en política", sobre su futura marcha a concurrir en A Coruña

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha avanzado que se presentará "en breve" el anteproyecto de la futura ley de residuos y suelos contaminados de Galicia, "con el objetivo de traerla a esta Cámara en el próximo periodo de sesiones".

En una comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, la conselleira ha señalado que este nuevo marco regulatorio en materia de residuos busca adaptar la legislación al cambio de modelo "integral" que "camina indiscutiblemente hacia la economía circular", impulsado por la UE. Así, ya está terminado el borrador que comenzará de "modo inmediato" su tramitación.

El nuevo texto incluye, entre sus principales novedades respecto al anterior, acciones para luchar contra el desperdicio alimentario --mediante un pacto social con un código de buenas prácticas--, con medidas específicas para hostelería y vendedores minoristas. También tendrá una regulación de venta de menaje de un solo uso --como platos y vasos de plásticos--.

La futura ley incluirá la creación de una red gallega para la reutilización, que apostará por la intervención de entidades sociales. Además, se fomentará "el empleo verde" y "la compra pública verde innovadora".

ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

Asimismo, Beatriz Mato ha informado de que a finales de este año estarán listas las estrategias de economía circular 2018-2030 y la de lucha contra el cambio climático con el horizonte 2050.

La estrategia de economía circular afectará a ámbitos como la construcción, la industria de acero y los aceites, mientras adaptará a las particularidades de Galicia la propuesta de la UE en este campo.

En el otro lado, la estrategia de cambio climático está centrada en tres actuaciones: la reducción del uso de plásticos, la implantación de buenas prácticas y una contratación pública sostenible.

También resalta que Galicia lidera con Valencia y Cataluña el grupo de trabajo de economía circular de la Red de Autoridades Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, encargada de buscar proyectos con fondos europeos.

En esta línea, ha avanzado que este miércoles, 23 de mayo, la Xunta dará a conocer el borrador para la estrategia de cambio climático tras la labor de las seis mesas de trabajo (energía, movilidad, territorio, medio marino, agrícola-forestal-ganadero y biodiversidad) para este fin.

OBJETIVO DE AHORRO DE 2.000 MILLONES

De tal forma, Mato explica que la UE fija el potencial de ahorro para 2030 de este cambio de modelo en 600.000 millones de euros, que será de unos "2.000 millones de euros" en Galicia.

La conselleira de Medio Ambiente señala que se marca en la UE el 10% de residuos como límite para enviar a vertedero. En Galicia esa tasa está en el 30,6%, "lejos de ese objetivo", pero menos que la media del 56,8% que se envía a vertedero en España, mientras la media de los 28 se encuentra alrededor del 25%.

También pone en valor las actuaciones ya puestas en marcha en distintos sectores como la hostelería, ayuntamientos, industrias y población en general, con la sensibilización como "uno de los caminos por los que avanzar".

En su intervención, la conselleira también ha defendido "el modelo de Sogama", porque "es el más eficiente desde la perspectiva medioambiental y económica". La nueva planta de compostaje "estará terminada en breve" para tratar 15.000 toneladas.

BEATRIZ MATO, "EJEMPLO DE REUTILIZACIÓN EN POLÍTICA"

Durante el debate, toda la oposición ha hecho mención al futuro político de Beatriz Mato ante su posible marcha de la Consellería para ser candidata por el PP a la Alcaldía de A Coruña.

Luís Bará (BNG) le ha dicho a la conselleira que "está en tiempo de descuento", mientras Patricia Vilán (PSdeG) ha cuestionado que a Mato "le dé tiempo a terminar" la estrategia contra el cambio climático antes de que "desembarque" en A Coruña.

De hecho, la diputada socialista ha puesto a la responsable de Medio Ambiente como "ejemplo de reutilización en política por parte de su partido". Aquí, ha hecho un recorrido por la trayectoria de Mato en puestos en el Igape, la delegación provincial de la Consellería de Pesca, como conselleira de Traballo y después de Medio Ambiente, hasta su futuro como candidata en A Coruña.

"¡Va y me compara a mí con un producto!", ha replicado Beatriz Mato a Vilán, al tiempo que la conselleira ha afirmado con ironía: "Aún no estoy obsoleta y tengo posibilidades de reutilización".

Por su parte, Antón Sánchez (En Marea) ha reclamado que "se devuelvan los terrenos de los puertos a la ciudad de A Coruña" y ha preguntado a Mato "por qué votó a favor a privatizar los terrenos de la Solana".

Incluso el diputado del PPdeG Gonzalo Trenor ha tenido un lapsus y se ha referido a Mato como "alcaldesa" para después corregirse y llamarla "conselleira".

INTERVENCIÓN PARA "VENDER HUMO"

La oposición ha reducido la intervención de Beatriz Mato de este martes a "vender humo" para hacer anuncios sin presentar ningún texto concreto.

Patricia Vilán ha lamentado que Mato "vino aquí a no decir absolutamente nada", pues tan solo "utiliza el Parlamento para hacer anuncios políticos", dado que emplea su intervención en hablar de la futura ley de residuos y las estrategias de economía circular y contra el cambio climático, pero sin presentar al Parlamento ningún texto.

A este respecto, la diputada socialista afea que la Xunta vaya a presentar "mañana" (por el miércoles) un borrador del trabajo sobre la futura estrategia del cambio climático, justo el día después de una comparecencia en el Parlamento.

Vilán recuerda que 2025 es la fecha límite para evitar el vertido de todos los residuos reciclables, a la vez que en 2030 deben ser eliminados todos los vertedores, pero el nivel de avance en Galicia está por debajo de la media estatal y llega "muy tarde" a las propuestas de la UE. También pide un sistema fiscal "más justo" en el que "quien contamina paga".

Antón Sánchez (En Marea) ha exigido a la Xunta que "cumpla alguna de las vigentes" leyes en esta materia en vez de anunciar nuevos textos.

Tras arrancar su intervención señalando a Eduardo Zaplana -detenido este martes por presuntos delitos de corrupción-- como "ejemplo de economía circular", Sánchez ha censurado que "se batió un récord de incineración" de Sogama.

Bará se ha mostrado "impresionado", puesto que la conselleira ha ido al Parlamento a comparecer "sobre la nada", más allá de dar cuenta de la "ausencia de una estrategia gallega de economía circular y cambio climático". "Vino a vender humo embotellado y que no es muy limpio", ha reprochado.

A renglón seguido, el diputado del Bloque se ha quejado de que "no es nada respetuoso" que la conselleira vaya al Pazo do Hórreo a "hablar de economía circular", pero no traiga "ni siquiera un borrador".

En contraposición, Gonzalo Trenor ha valorado que la Xunta apueste por una nueva ley de residuos y por la economía circular para sustituir a la líneal de "usar y tirar".