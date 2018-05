COAG afea a Hacienda que "se ría" de los agricultores y le exige corregir una rebaja fiscal que los "ahogará"

22/05/2018 - 14:50

La organización agraria COAG ha reprochado al Ministerio de Hacienda que "un año más se ría" de los productores hortofrutícolas de Almería y le ha urgido a que corrija los "errores" publicados en una rebaja fiscal "arbitraria", que no tiene en cuenta las "circunstancias excepcionales" por los que ha pasado el sector en la presente campaña.

ALMERÍA, 22 (EUROPA PRESS)

"Quizás Hacienda deba plantearse de una vez por todas pisar el terreno, nuestro campo, antes de publicar una rebaja fiscal con la que se ríe de los productores almerienses porque no han tenido en cuenta las adversidades a las que han hecho frente", ha trasladado su secretario provincial, Andrés Góngora, quien ha advertido de que la reducción de módulos "ahogará a los agricultores y ganaderos tras la declaración de la renta".

Góngora ha indicado en un comunicado que el Gobierno "genera agravios" entre los productores con la declaración y ha lamentado que, a falta poco más de un mes para finalizar el periodo de presentación de la renta correspondiente al ejercicio 2017, Hacienda no haya anunciado ninguna corrección de errores.

"Los productores almerienses siguen a la espera de que el Ministerio de Hacienda publique una modificación de los Índices de Rendimiento Neto aplicados al sector agrario de la provincia atendiendo a los informes que desde esta organización agraria se envió a principios de año recogiendo todas las adversidades a las que han hecho frente los agricultores y ganaderos almerienses durante la campaña de 2017", ha explicado.

En esta línea, ha asegurado que estos informes "nuevamente no han sido tenidos en cuenta" y ha calificado de "arbitraria y sin base alguna" la reforma fiscal pese a la remisión de cartas, hasta en dos ocasiones, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y a la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina.

"Desde que se publicara la reducción de módulos hemos llevado a cabo asambleas con agricultores y ganaderos en toda la provincia y están preocupados por la situación. La pasada semana trasladamos al nuevo subdelegado, Luis Soria, la necesidad de que Hacienda rectificara cuanto antes pero vemos que pasan los días y todo sigue igual. No vamos a esperar mucho más y si Hacienda no enmienda esta rebaja fiscal arbitraria no dudaremos en echarnos a la calle para reivindicar lo que es justo para nuestro sector", ha avisado Góngora.

Desde COAG Almería ven "inadmisible que año tras año exista el mismo problema" y lo ha atribuido a que la gestión está en manos de "personas que no conocen la realidad de nuestro campo ni sus problemáticas sean quienes decidan qué deben o no pagar en su declaración de la renta".

"Que no se les olvide. Los agricultores no viven de PAC ni otras ayudas, los agricultores viven de sus explotaciones agrícolas así que le pedimos al ministro Montoro que deje de mirar para otro lado y reme, por una vez, en el mismo sentido de un sector que solo busca poder vivir dignamente de su trabajo", ha concluido.