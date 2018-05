Ana Botín pide "mayores recursos públicos y privados" para la educación

22/05/2018 - 14:46

La presidenta de Universia y de Banco Santander, Ana Botín, ha manifestado que "es necesario que la educación recupere el mayor alcance y protagonismo, y que cuente con mayores recursos públicos y privados, considerándola una inversión de futuro y no una partida de gasto", pues de ella "nacen la igualdad y la libertad, el pensamiento libre y crítico".

SALAMANCA, 22 (EUROPA PRESS)

"Algo tan fundamental como la educación no puede ser objeto de confrontación política. Los partidos, y no importa el momento, no importa el país, deberían privilegiar la educación como un espacio de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, en pro del interés común y del conjunto de la sociedad", ha aseverado.

"La educación tumba prejuicios y abre las mentes; la educación nos une y nos reúne. Los extremismos y los populismos se combaten con más y mejor educación, no con menos; las pos-verdades y los intentos de manipulación de la opinión pública se neutralizan mejor con más educación, no con menos", ha añadido Botín durante la clausura del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, celebrado durante los dos últimos días en la ciudad de Salamanca.

En este encuentro han participado más de 600 rectores y representantes de universidades de 26 países, instituciones académicas que aglutinan en sus aulas a unos diez millones de alumnos en todo el mundo, principalmente de Iberoamérica.

En cuanto al acto de clausura, en el que ha intervenido Ana Botín, también han estado el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, la secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

En este acto es donde Ana Botín ha defendido la inversión en educación, por ser "la principal respuesta y la mejor herramienta para enfrentar los grandes desafíos, combatir los problemas de hoy y de mañana".

En esta línea de trabajo, la presidenta de Universia y de Banco Santander ha reseñado que estas entidades que representa hacen suyas tres líneas de actuación de colaboración con el mundo universitario.

Estos puntos comunes de trabajo pasan, en palabras de Botín, por potenciar el capital humano de las universidades para garantizar mayor equidad en el acceso a oportunidades y el desarrollo de competencias técnicas y transversales; fomentar las alianzas y el trabajo en red entre universidades y con otros agentes; y contribuir a la transformación digital y a la gestión de su impacto en la sociedad para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible.

"Nuestra alianza con las universidades es una prueba fehaciente de este compromiso. Esta alianza es hoy más fuerte que nunca y, como prueba de ello, en los próximos tres años más de 200.000 estudiantes recibirán una Beca Santander, lograrán una práctica en una Pyme o participarán en programas de emprendimiento liderados por vuestras universidades y apoyados por el Santander", ha afirmado en alusión a los rectores presentes en la sala del Palacio de Congresos de Salamanca, donde ha tenido lugar el cierre del IV Encuentro de Universia.

Esta cita en tierras castellano y leonesas ha tomado el testigo durante los últimos días de los tres encuentros previos de Universia en Sevilla, 2005; Guadalajara (México), en 2010; y Río de Janeiro (Brasil), en 2014.