AM-Guetta, Dani Martín, Rubén Blades, The Jacksons o Vetusta Morla protagonizan unos "eclécticos" Conciertos de La Campa

22/05/2018 - 14:50

El popular DJ cerrará la primera edición de esta cita el 28 de julio con el que será su único show en solitario en España

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El DJ David Guetta, Dani Martín, Vetusta Morla, Rubén Blades, The Jacksons, los escoceses de The Waaterboys y la banda californiana de Vintage Trouble, entre otros, se darán cita en Santander en 'Los Conciertos de la Campa' una cita musical que vivirá del 21 al 28 de julio su primera edición, para la que se ha optado por un cartel "ecléctico", con diferentes estilos y que "cruza fronteras" al contar con importantes artistas internacionales.

El Palacio de la Magdalena ha acogido este martes la presentación oficial de 'Los Conciertos de la Campa', donde se ha dado a conocer el cartel definitivo --algunos nombres se habían adelantado ya-- y las fechas concretas de cada una de las actuaciones de esta cita, que forma parte de la programación de la Semana Grande de Santander y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria.

El acto ha estado protagonizado por la concejal de Dinamización Social de Santander, Lorena Gutiérrez, y por los promotores de 'Los Conciertos de la Campa', Javier Palacios, de la compañía DelFuego Booking y David Jiménez-Zumalacárregui, de Heart of Gold Productions.

ENTRADAS A LA VENTA

Este martes, además del día de presentación del cartel, supone el arranque de la venta de entradas, que pueden adquirirse las entradas a través de la web www.ticketslacampa.com, que oscilan entre los 9 euros del concierto solidario del 23 de julio, protagonizado por Rubén Blades y Kiko Venero, y los más de 30 euros que costarán las más baratas para ver a David Guetta, que ofrece en Santander su único concierto en solitario de este año en España.

También se podrá adquirir desde 79 euros un abono para los conciertos que, sin embargo, no incluye ni el de David Guetta ni el solidario. Además, en cada concierto habrá entradas VIP.

EL PROGRAMA

La apertura, el 21 de julio, estará a cargo del cantante Dani Martín, artista que según los promotores ha alcanzado el "equilibrio" y "madurez" en su carrera musical, y el rock de Sidercars, que presentará 'Cuestión de gravedad, su cuarto trabajo de estudio, y la banda reinosana Stock. Las entradas pueden adquirirse a partir de 20 euros.

El día 22 será el turno del Viva Pop Festival, una iniciativa que pretende llevar a toda la familia a la Campa de la Magdalena ya que, desde la tarde, habrá propuestas infantiles como el Show de Pocoyó junto a otras familiares o más adultas, como la actuación de la televisiva Lucía Gil, participante en 'Tu cara me suena' o las de los cántabros Repion y Carolina Durante y también la de la banda Taburete.

Para esta cita, el precio de las entradas será de 5 euros para los menores de 16 años y, desde 16 euros, para los adultos.

El 23 de julio será el concierto solidario, en el que Rubén Blades y Kiko Veneno, protagonizarán una "comunión potente", según los productores, una cita en la que todo lo que se recaude irá a parar al Proyecto de Amara Cantabria, la Asociación de Niños con Cáncer de Cantabria.

Al día siguiente, 24 de julio, se darán cita tres bandas internacionales de pop y rock, con The Waterboys, que recalan en Santander con temas de su último disco y también algunos de sus clásicos; los californianos de Vintage Trouble, que ya actuó hace unos meses en Escenario de Santander colgado el cartel de 'No hay entradas', y el garaje rock y soul sesentero de los neoyorkinos de The Mistery Lights. Para esta cita las entradas pueden comprarse desde 27 euros.

El día 25 recalará en la Campa de La Magdalena The Jacksons, a los que los promotores de esta cita han calificado de "historia viva de la música negra".

Y llegan a Santander con la gira 50 Aniversario de Jacksons 5, la banda que constituye las raíces de The Jacksons y de la que formó parte, junto a sus hermanos, Michael Jackson. Antes que este grupo, abrirán la jornada el grupo de soul barcelonés The Excitements. Hay entradas desde 29 euros.

Ya el día 27 sonarán en la Campa los temas de Vetusta Morla, que presentará su reciente trabajo 'Mismo sitio, distinto lugar' junto a temas clásicos. También ese día actuarán los madrileños Egon Soda en una cita con entradas desde 23 euros.

El 28 de julio, el colofón a esta cita estará de manos de David Guetta, que ha conseguido "elevar la música electrónica al terreno del pop de masas", según han subrayado los promotores.

UNA CARTEL "ECLÉCTICO" Y CON "EQUILIBRIO"

"Se van a vivir momentos espectaculares en la Campa de la Magdalena", ha pronosticado Palacios que se ha felicitado de haber podido presentar "el cartel que querían tener" ya que no se ha caído ningún artista de los inicialmente planteados ni hay "parches".

Además, Palacios ha subrayado el "equilibrio" que, a su juicio se ha conseguido, entre "lo comercial" y "la calidad" y ha resaltado que con este cartel es "fiel" a la filosofía que su empresa, DelFuegoBooking, sigue en Escenario Santander.

El representante de esta compañía ha opinado que 'Los Conciertos de la Campa' "continúan", aunque en un "formato más avanzado", el trabajo que se estaba desarrollando ya desde algunos años con la organización de conciertos en la Campa de la Magdalena, antes bajo la responsabilidad de otra empresa, Mouro Producciones, de Guillermo Vega, que este año no ha resultado adjudicataria y se ha llevado su festival 'Musica en Grande' a Torrelavega.

Por su parte, el representante de Heart of Gold Productions ha afirmado que el auténtico "cabeza de cartel" de esta cita es la propia Campa de la Magdalena y ha explicado que lo que se ha hecho es buscar artistas "del nivel" de este lugar.

Ha destacado lo "ecléctico" de un cartel en el que, según ha apuntado, hay artistas internacionales, nacionales y también locales, unos con largas trayectorias, otros de "rabiosa actualidad" y también "bandas por descubrir", todos con distintos estilos.

Con este cartel, este promotor ha explicado que lo que se ha pretendido con esta programación es "huir de la norma" y que cada jornada de conciertos sea un "festival en sí mismo".

"PISTOLETAZO DE SALIDA" A LOS EVENTOS DE LA SEMANA GRANDE

Por su parte, la concejal de Dinamización Social ha deseado que todos los santanderinos, cántabros y los "muchos miles" de turistas que van a visitar la ciudad durante la Semana Grande encuentren en esta cita "conciertos de su agrado y disfruten cada noche" en la Campa.

Gutiérrez ha señalado que con la presentación de 'Los Conciertos de la Campa' se da el "pistoletazo de salida' a una serie de anuncios que irán teniendo lugar sobre los distintos eventos que se sucederán en Santander durante la Semana Grande, que arrancará el 20 de julio.

La edil ha señalado que en la programación de la Semana Grande desde el Ayuntamiento se hace una apuesta "muy potente" por la música, con conciertos de diferentes formatos, unos más pequeños en distintas plazas y espacios de la ciudad; otros de tamaño medio, como los de la Plaza Porticada, y otros mayores, como los de la Campa.

LAS NANCYS RUBIAS Y OLÉ OLÉ, EN LA PORTICADA

Precisamente, en relación a los conciertos de la Porticada, la concejal ha avanzado que, entre los artistas que pasarán por este espacio estarán Las Nancys Rubias, la banda liderada por Mario Vaquerizo, y el grupo Olé Olé, actuaciones con las que se pretende llevar al centro de la ciudad parte del "espíritu" de los conciertos de La Campa.