La Junta no considera una propuesta sobre financiación el documento de Montoro, quien "debe mojarse" sobre el modelo

22/05/2018 - 15:20

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, considera que el documento sobre financiación remitido por el Gobierno "no es una propuesta del Gobierno sobre la reforma de la financiación autonómico, sino un acta de las discusiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)" y cree que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "debe mojarse sobre las debilidades del modelo".

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Sevilla al participar en unas jornadas sobre financiación, Montero ha apuntado que el ministro "no ha remitido ningún documento para su debate a las comunidades autónomas", sino que "ha hecho lo que estaba previsto, esto es, remitir al grupo técnico que se había conformado en el CPFF el acta de las discusiones mantenidas en el seno del Consejo".

De esta forma, ha lamentado que "no hay toma de posición del Ministerio acerca de cómo reformar el nuevo modelo, sino que ha remitido un acta para que en una próxima reunión del comité técnico se pueda confirmar que esos son los debates que se han mantenido".

Por ello, cree que "es absolutamente imprescindible" que el Gobierno "emita un documento que permita adoptar una posición sobre la que se discuta, se pueda matizar, que intente recoger la mayor parte de posturas que se han manifestado en las distintas reuniones".

"El Gobierno debe mojarse sobre las debilidades del actual modelo y dar a conocer qué incorporaría a las nuevas previsiones, cómo se tiene que hacer el reparto de población ajustado", ha indicado Montero, quien ha precisado que esas consideraciones no están recogidas en "esa especie de acta que ha remitido al comité técnico para que este grupo de expertos técnicos vean que se corresponden con las opiniones que se han vertido".

Ha recordado que el comité de expertos "cuando hizo su documento, había posiciones distintas sobre el mismo tema, que se recogieron, bien a través de la ponencia o de los votos particulares".

Por ello, Montero espera que el Gobierno "lidere este debate y diga cuál es su propuesta sobre nuevos fondos que se tengan que incorporar al la bolsa que actualmente existe, diga cómo repartir la población ajusta, diga cómo distribuir la fiscalidad en relación con los tributos cedidos y cuáles no, que hable de la armonización de la deuda y de todo aquello que sea de interés".

La consejera considera que este documento "sólo le hace ganar tiempo y le permite dar la falsa apariencia de estar discutiendo una propuesta del Gobierno cuando esa no es la realidad".

"No conozco qué opina Montoro sobre si es necesario o no incorporar 16.000 millones adicionales al sistema, o si comparte que hay que medir la población universitaria a efectos del cálculo de población ajustada, o medir el nivel de paro o desempleados de una comunidad para calcular el coste de los servicios, o si las competencias hay que distribuirlas por población, el Gobierno no se pronuncia en este documento, por lo que no lo considero una propuesta", ha dejado claro la consejera.

MONTORO "NO TIENE NINGUNA PRISA"

Asimismo, la consejera ha lamentado que el ministro "no tiene ninguna prisa" en abordar la reforma del modelo de financiación y sólo pretende ofrecer "una falsa apariencia, moviendo algunos documentos, hace lo que viene a ser marear la perdiz".

"Los 'en breve' de Montoro no sé en qué consisten", ha apuntado la consejera andaluza, para la que "si el ministro quería convocar el CPFF antes de que terminara mayo, se le ha echado el tiempo encima, pues no tenemos todavía ni siquiera ningún documento sólo ha remitido una especie de acta y dice que va a convocar el comité técnico".

La consejera ha insistido en que el Gobierno "no tiene ningún interés en reformar el sistema de financiación, pues sabe que el sistema tiene que incorporar recursos adicionales que en estos momentos disfruta el Gobierno central, que debe apretarse el cinturón".

Por ello, a juicio de la consejera, la prioridad del Gobierno es que "2018 pase sin la reforma del sistema de financiación, cumpliendo los objetivos que marca Bruselas a costa de comunidades autónomas y ayuntamientos, que sí han cumplido con los objetivos de déficit, mientras que el Gobierno jamás cumplió con el objetivo de déficit, disponiendo de recursos que ahora se les pide para las comunidades autónomas".