Turismo.- CCOO y UGT inician una marcha a pie para pedir mejoras laborales en el sector de la hostelería

22/05/2018 - 15:26

Los sindicatos CCO y UGT han iniciado este martes en el municipio malagueño de Marbella la primera de las marchas con las que llegar el viernes a la capital para reivindicar mejoras laborales para los empleados del sector de la hostelería.

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El recorrido, de unos diez kilómetros desde Puerto Banús y hasta el arco de entrada de Marbella, ha congregado a unos 400 empleados del sector de la hostelería según CCOO y la Policía Local, entre los que se encontraban las camareras de piso.

La marcha surge como protesta a la "postura inamovible que mantiene la patronal del sector de la hostelería en la negociación del convenio", ha señalado el secretario general de la Federación de Servicio, Movilidad y Consumo de UGT, Antonio Solano.

Las principales reivindicaciones de los sindicatos en la mesa de la negociación son que los empleados de la hostelería que prestan servicios externalizados tengan el mismo salario que aquellos empleados que se rigen por el convenio del sector y una subida salarial acorde al auge del turismo en la Costa del Sol, ha indicado Solano.

Según el líder sindical, el convenio afecta de forma directa a más de 85.000 trabajadores del sector de la hostelería de Málaga y la Costa del Sol y, de forma indirecta, a unos 250.000 empleados del sector inmobiliario, del transporte y agencias de viajes o del comercio.

Por su parte, la secretaria general del sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, ha señalado que la movilización permite denunciar que "en el mejor año turístico de la historia, tenemos una mesa de negociación que está obstruida por la parte de la patronal".

"La mesa está aún abierta y vamos a seguir con las negociaciones a partir de la semana próxima. Pero esta es la primera señal en contra de una patronal que es retrógrada, ñoña y antisindical y con la que es imposible llegar a un acuerdo", ha agregado.

Villalba ha anunciado que CCOO convocará a una concentración el 1 de junio a las puertas del Palacio de Congresos de Málaga con motivo de una jornada que organizan las patronales del sector turístico de España. La lideresa sindical ha indicado que CCOO baraja también la posibilidad de llamar a una jornada de huelga en verano.

"Vamos a ir in crescendo. Si hay posibilidades de llegar a acuerdos, encantados. Y si no, se combinará con una jornada de huelga que, no nos gustaría, pero que estamos dispuestos a hacer para defender los derechos de los trabajadores y de un convenio con 40 años de vigencia", ha agregado.

Según Villalba, los beneficios de los empresarios han aumentado un 36 por ciento en los últimos cuatro años y los sueldos de los empleados, un 4,5 por ciento. "Ha llegado el momento de pedir parte de una riqueza que tiene que estar compartida. Queremos formación, derechos y mejores condiciones laborales", ha indicado.

En declaraciones a Europa Press, el diputado regional de IU José Antonio Castro, que ha acudido a la marcha, ha calificado de "incomprensible" que, según él, haya empresas del sector de la hostelería que generen "multitud de beneficios a la vez que precarizan el empleo".

"La calidad de nuestro destino turístico está íntimamente ligada a la calidad del empleo. La prestación el servicio la dan los trabajadores. Si no están bien remunerados o carecen de los derechos que han ido adquiriendo a lo largo de estos años, no tendremos calidad en el turismo", ha agregado.

La marcha prevista para este miércoles comenzará en La Cala de Mijas hasta el final del Paseo Marítimo de Fuengirola; el jueves, el recorrido irá desde el Paseo Marítimo de Fuengirola hasta Torremolinos; y el viernes, la marcha partirá desde el aparcamiento de un centro comercial de Torremolinos hasta la sede de los empresarios en Málaga. Los sindicatos confían en que cerca de 1.000 trabajadores secunden esta última movilización.