Un juzgado archiva la denuncia contra el equipo de Gobierno de Hoyo de Manzanares por prevaricación

22/05/2018 - 15:39

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Colmenar Viejo ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada contra el equipo de Gobierno de Hoyo de Manzanares por presunta prevaricación administrativa.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado decreta el archivo de las actuaciones "por no aparecer debidamente justificada la perpetración de delito, sin perjuicio de que las acciones administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa que pudiese corresponder a los interesados". Ante esta resolución, cabe interponer recurso de reposición.

En concreto, la denuncia se presentó por parte del partido Unidos por Hoyos y Ecologistas en Acción contra el actual equipo de Gobierno municipal, dos exconcejales del PP, la edil de Ciudadanos, dos técnicos municipales y dos arquitectos por presunta prevaricación en relación a la segregación de una parcela para construir un vial para una urbanización.

En el auto, el juzgado razona que la actuación del Pleno municipal sobre estos expedientes "no puede ser calificada de arbitraria" en perjuicio de los vecinos de la localidad y detalla que la segregación de los terrenos que se acometió pese a no cumplir con la superficie mínima, "no vulneraba el espíritu de la norma".

"La actuación del Ayuntamiento tuvo por objetivo facilitar a la urbanización La Berzosa de unos mejores accesos por la zona sur con el menor coste posible al obtener la cesión gratuita por parte de la universidad de los mencionados terrenos para poder llevar a cabo el vía", recoge el fallo judicial.

Por tanto, el auto establece que "lo único que existe es una controversia surgida como consecuencia de las diferencias políticas existentes entre los denunciados y el denunciante, no siendo la primera denuncia que se interponen mutuamente".

"Estos hechos carecen de la entidad necesaria para ser examinados al amparo del derecho penal, debiendo ser dilucidados ante la jurisdicción contencioso administrativa, debiendo las partes impugnar la legalidad de los mismos ante la mencionada jurisdicción", ahonda.

Tras la sentencia, el Ayuntamiento de Hoyos ha señalado que la segregación de los terrenos iba acompañada de una modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento con el fin de cambiar la calificación de la parte segregada y destinarla a vial. Debido a la segregación la finca quedó fuera de ordenación al no tener la superficie mínima de 2.000 metros cuadrados.

"No puede llegarse a la conclusión de que la concesión de la correspondiente licencia administrativa por parte del Pleno del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para la segregación de la finca, propiedad de la Universidad, pueda incardinarse en un delito de prevaricación administrativa" explica la sentencia, para agregar que los informes para este trámite fueron favorables.

Ante ello, el equipo de Gobierno espera tras esta resolución que el partido Unidos por Hoyo se "retracte de estas acusaciones que ha venido realizando desde hace meses".

El alcalde, José Ramón Regueiras, ha recordado que el expediente sobre estos viales comenzó en 2001, mucho antes de que él o cualquier otro miembro del equipo de gobierno estuviese en el Ayuntamiento.

Con respecto a los terrenos, explica que pertenecen a la Universidad y que, como recoge la sentencia, el Ayuntamiento solamente debía aprobar los accesos hasta las 118 viviendas y promover un vial con la finalidad de evitar atascos en la citada universidad.