Unicaja.- Fundación Unicaja recupera el poemario 'Este verano en Málaga' del escritor Manuel Alcántara

22/05/2018 - 15:42

El articulista asegura que "el tiempo no se mide por el paso de los días, sino por el impacto que dejan en nuestras vidas"

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

La Fundación Unicaja ha recuperado el poemario 'Este verano en Málaga', del escritor Manuel Alcántara; un volumen que regresa a las librerías tras 20 años sin pasar por imprenta y con el que se acerca de nuevo al público una colección de poemas que en su primera aparición ya fue considerada entre las "imprescindibles" del articulista malagueño.

El libro ha sido presentado este martes por el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel; el responsable de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, y el propio autor, quien ha dicho tener "el corazón inflamado de gratitudes", destacando poder tener la oportunidad para "daros las gracias".

"Gracias, una noble palabra que se utiliza lo mismo para el que deja que pases antes en el ascensor que para el que te hace un gran favor", ha indicado Alcántara, quien ha reconocido que siente "a veces, casi siempre, un cierto pudor" porque a pesar de todos los artículos que ha escrito "nunca me he sentido protagonista de nada, los protagonistas son las personas que te siguen".

Ha subrayado la importancia de la amistad y ha asegurado que "el tiempo es distancia, pero también es sentimiento. No se mide por el paso de los días sino por el impacto que dejan en nuestras vidas", añadiendo que "a los 90 y cuatro meses, me queda poco tiempo, pero me voy sin ningún resentimiento, sin ningún deseo de rectificar nada. No es que esté encantado de haberme conocido, pero sí que he estado encantado de conoceros a todos".

Los poemas de 'Este verano en Málaga' vieron la luz por primera vez en 1984 con motivo del premio Ibn-Zaydun y la impresión posterior del Instituto Hispanoárabe. Catorce años más tarde, el libro volvería a ser publicado, en este caso, por parte de Unión Editorial. La de Fundación Unicaja es la tercera y hasta el momento última edición del título.

"UN GRAN POETA"

Medel ha destacado que había "una necesidad" de esta reedición y ha subrayado que es "un extraordinario libro de poesía, una joya literaria, y ello es naturalmente porque detrás de esta obra hay un gran poeta". Ha agradecido al escritor su presencia en la presentación y su obra "que nos ayuda a todos a que esa vida sea mejor de lo que sería sin la misma".

Ha asegurado que el libro "es un ejemplo de cómo partiendo de una vivencia verdadera, merced a la poesía, se transciende a un alma universal; es decir, que cualquiera que lo lea, en cualquier sitio aunque no sea Málaga y en cualquier época aunque no se aquel verano al que se refiere puede participar de los mismos sentimientos y palpitaciones que transmite".

Asimismo, Medel ha reiterado "el compromiso" de la Fundación Unicaja con la difusión de la obra de Alcántara, apuntando que existe una colaboración con la Fundación Manuel Alcántara; al tiempo que ha reseñado que la entidad tiene una línea especialmente dirigida a potenciar la promoción de la poesía, "y la edición de este libro es un magnífico ejemplo".

La recuperación editorial del libro, que pasa a engrosar el catálogo de publicaciones de la Fundación Unicaja, acerca de nuevo al público una colección de poemas que ya en su primera aparición fueron llamados por la crítica a formar parte de lo mejor de la extensa producción creativa de Manuel Alcántara, conectando, mediante una personalidad poética arrolladora, según el jurado del premio Ibn-Zaydun, con la tradición filosófica y la carga lírica de la literatura hispanoárabe.

Con la publicación del poemario, la Fundación Unicaja reaviva su compromiso con la cultura y su línea de colaboración con la fundación del escritor malagueño, con la que colabora desde sus inicios en iniciativas como el Premio de Poesía Manuel Alcántara, además de otras actividades destinadas a divulgar la obra periodística y literaria del articulista.

Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara ha dicho que "es un honor" que se haya elegido este libro "tan emblemático y que habla tanto de Málaga, del mar, de colores, y que es tan luminoso y mediterráneo", felicitando a la Fundación Unicaja por esta publicación.

Nacido en 1928, Manuel Alcántara es autor de una amplísima y laureada obra periodística, con más de 16.000 columnas publicadas y premios tan importantes como el González Ruano, el Mariano de Pavia o el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos.

A su intensa actividad en los medios de comunicación suma una trayectoria poética integrada por títulos como 'Manera de silencio', 'El embarcadero', 'Plaza mayor' y 'Ciudad de entonces', este último, galardonado en 1962 con el Premio Nacional de Literatura.

Primera firma de los diarios del grupo Vocento, donde publica diariamente, Manuel Alcántara cuenta con un recorrido en los medios de más de medio siglo, con colaboraciones que incluyen cabeceras como Pueblo, Ya o Arriba. El escritor es además Hijo Predilecto de Málaga y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Málaga, patrono de la Fundación Unicaja, así como autor de las antologías de artículos 'Fondo perdido', 'Vuelta de hoja' y 'Málaga nuestra'.