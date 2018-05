Marín (Cs), tras las acusaciones de Alaya: "PP y PSOE no pueden mirar para otro lado", sino "decir qué ha sucedido"

22/05/2018 - 16:01

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, cree que "el PP y el PSOE no pueden mirar para otro lado" tras las acusaciones de la juez Mercedes Alaya, sino "ir más allá y decir qué ha sucedido, y si no ha sucedido, tomar acciones para que los nombres de esos partidos políticos y las personas queden limpios".

CÓRDOBA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Marín se ha mostrado confiado en que "no haya ningún género de dudas de que la justicia en Andalucía es independiente y el poder judicial en este país es independiente para tomar las decisiones que crea conveniente y no presionado por la clase política".

Así lo ha expresado después de la entrevista en la que la juez Mercedes Alaya ha afirmado que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) "apartarla" de las macrocausas porque había "miedo" a que siguiera investigando los cursos de formación, donde se habían encontrado hechos "sumamente graves", al tiempo que señala "presiones internas" del TSJA, así como presiones políticas "entre ellas las de Alfonso Guerra y la Junta".

En este sentido, Marín ha recordado que su formación llevó al Congreso los Diputados "una iniciativa que vetaron y bloquearon el PP y el PSOE cuando se hablaba del nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial", a lo que ha apostillado que "el PP y el PSOE han dado muestras claras en el Congreso de que no están dispuestos a que la justicia sea independiente".

Por ello, ha dicho que "no sorprenden" las declaraciones de Alaya, pero "evidentemente una cosa es escucharla y otra es demostrarla, que ahí es dónde ahora hay que poner el énfasis", de manera que Cs va a ser "muy exigente por que se aclare esta situación que pone en tela de juicio al gobierno de la Junta y su presidenta", al tiempo que "no se puede dejar pasar la responsabilidad que Alaya atribuye al PP y al PSOE en cuanto a las presiones que supuestamente haya podido recibir".

Además, Marín ha argumentado que "hay que respetar las declaraciones que ha hecho la juez Alaya, aunque en el marco que lo ha hecho tampoco se entiende demasiado", porque, a su juicio, "se tendría que haber dirigido a sus instancias superiores y denunciar estos casos".

Así, ha remarcado que "si ha habido supuestas presiones por parte del PP y del PSOE, incluso nombra con nombre y apellido a la presidenta del gobierno de la Junta, Susana Díaz, tendría que haber hecho la denuncia ante sus órganos superiores para que hubieran tomado nota de lo que parece ser que sucedía, según ella".

"MUY GRAVE Y PREOCUPANTE"

No obstante, el portavoz de Cs en el Parlamento ha defendido que "el PP, el PSOE y Susana Díaz tienen que dar explicaciones", de ahí que Cs ya haya registrado este lunes la solicitud de comparecencia en la Comisión de Presidencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, para que "den las explicaciones oportunas sobre las declaraciones de Alaya".

En palabras de Marín, "es muy grave y preocupante que de confirmarse, ratificarse e ir más allá de lo que son unas declaraciones a un medio de comunicación, exigirían unas responsabilidades muy importantes".

En su opinión, "estos temas no se pueden dejar pasar y hay que aclararlo hasta el final por uno y otro lado", de forma que "Cs será exigente por saber qué ha sucedido por respeto a los andaluces", porque "la corrupción no puede estar salpicando permanentemente a la región y no se puede poner en tela de juicio el nombre de las instituciones", ha subrayado.

Estas declaraciones las ha realizado junto a la parlamentaria andaluza de Cs por la provincia cordobesa, Isabel Albás, entre otros dirigentes y representantes del partido en su visita a la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, de la que ha destacado que "es un revulsivo económico después de todo lo bueno que sucede en Córdoba en primavera y en el mes de mayo", de modo que "es un buen colofón", ha elogiado.