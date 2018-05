Ossorio, sobre la investigación de estudios de Casado: "Estoy seguro de que se resolverá la situación. No nos preocupa"

22/05/2018 - 16:32

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha indicado este martes que le parece "muy bien" que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "aclare" la situación de los estudios del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y ha asegurado que se "resolverá".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado Ossorio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara regional, después de que el rector de la URJC, Javier Ramos, haya ordenado a la jefa de Inspección de Servicios de la institución abrir una investigación sobre los estudios de grado que cursó.

También, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha formalizado la petición de información para recabar el expediente del vicesecretario de Comunicación del PP de sus estudios cursados en el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito a esta universidad pública.

"Nos parece muy bien que se aclare toda la situación de Casado y estoy seguro de0 que se resolverá. Perfectamente recordarán que siempre he defendido que se conozca la verdad de las cosas y no nos preocupa y no hay ningún inconveniente", ha zanjado.