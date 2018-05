La Mutant une creación artística y gastronómica con la I Titainada Popular

22/05/2018 - 16:47

La sala La Mutant de València celebrará el próximo domingo a partir de las 12.30 horas la I Titainada Popular, un evento que unirá creación escénica y gastronómica con la elaboración de este plato, propio de la "identidad" del barrio del Cabanyal.

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Conducida por el polifacético artista de Cocentaina Marc Sempere Moya, la propuesta consistirá principalmente en la elaboración en directo de la receta de la titaina --un manjar 'cabanyalero' hecho a base de tomate maduro, pimiento rojo, piñones, ajo, atún y aceite de oliva-- a cargo de cuatro mujeres de Poblats Marítims, explica el espacio cultural a través de un comunicado.

Mientras el plato se prepara, se establecerá un diálogo artístico-cultural donde no faltarán las canciones al mar de Pep Gimeno 'Botifarra', la 'Performance Municipal' de Hipólito Patón y Vicent Arlandis o las impresiones de Marisa Villalba y Felip Bens acerca de las costumbres y platos característicos del Cabanyal.

Una vez lista la titaina, los asistentes podrán degustar la receta e incluso atreverse con un "resopón" amenizado por Dj Biano, que hará un repaso del típico "bombo a negres" partiendo del pasodoble autóctono y llegando hasta la mismísima Ruta del Bakalao.

"Estamos ante un encuentro popular lleno de sorpresas y que promueve la participación activa del público", comenta Marc Sempere. "Ante todo, --añade-- nuestra intención es poner en valor la cultura popular de Poblats Marítims mediante la elaboración en vivo de su receta más tradicional".

A su vez, Sempere reivindica a través de la Titainada el valor social de una comida: "Se trata no solo de ver qué se come, sino cómo se come. Vivimos una época en la que todo se hace con prisas y en la que se ha perdido el concepto de comida como espacio comunitario. Con esta iniciativa buscamos recuperar ese lugar de encuentro cercano, casi vecinal".

La cita, que cuenta con la colaboración de Aceite 565 y Bodegas Murviedro con su colección Petit Verdot, será el domingo 27 a partir de las 12.30 con un precio total de 12 euros que incluye tapeo, bebida y degustación.