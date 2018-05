El alcalde de León traslada su apoyo al proyecto "con andadura" de Almería para ser Capital de la Gastronomía

22/05/2018 - 17:31

El alcalde de León, Antonio Silván, ha apoyado este martes la candidatura de 'Almería 2019' a la Capital Española de la Gastronomía, que tiene "una andadura y unos cimientos para que sea Capital Española de la Gastronomía" el año próximo y suceder así a su propia ciudad, que se hizo con el título bajo el proyecto 'León, manjar de Reyes', de forma que posteriormente puedan integrarse en una red común para que dicho reconocimiento tenga "proyección en el tiempo".

ALMERÍA, 22 (EUROPA PRESS)

Durante su visita a la capital almeriense, Silván ha señalado que ha valorado la candidatura porque "ha generado una gran ilusión, encabezada por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco", al tiempo que "ha implicado a toda la sociedad almeriense". "La unidad de acción y creerse el proyecto, confiar en él, son dos de los ingredientes para presentar un plato ganador", ha apuntado el primer edil castellanoleonés, según una nota del Ayuntamiento de Almería.

Según Silván, ostentar la capitalidad española de la gastronomía "es un título, es un honor y es una marca que ayuda a proyectar y a difundir valores no sólo gastronómicos, sino de toda la ciudad", además de ser "algo intangible que viene a fomentar la autoestima de los ciudadanos, dado que se reconoce el trabajo realizado también desde fuera".

El alcalde de Almería ha agradecido a Silván su apuesta por el proyecto almeriense, en el que la ciudad "aporta todos los ingredientes necesarios" y con el que obtendría, a su vez, "muchas cosas positivas, tal y como está ocurriendo en León".

"En León se hicieron las cosas muy bien y lo están haciendo todavía mejor este año cuando ostentan la capitalidad", ha indicado el regidor almeriense, que ha recordado el "impacto que la capitalidad está teniendo fuera de León, con la llegada de turistas y un importante posicionamiento estratégico".

Fernández-Pacheco espera que conseguir el título y que sirva de "trampolín para que Almería se consolide como uno de los destinos turísticos a los que la gente se acerca, no sólo por el parque natural, no sólo por las playas, no sólo por el patrimonio, sino porque se come, objetivamente, muy bien".

"Somos conscientes de que tenemos grandes productos, grandes productores y un sector hostelero muy profesional", ha recalcado el alcalde de Almería, que ha calificado de "lujo" contar con el apoyo de León de cara a obtener esa capitalidad y ganar en turismo.

SINERGIAS ENTRE CAPITALES

Durante su visita a Almería, el alcalde de León, ha aprovechado para transmitir la idea de unir "dos realidades, dos capitales, dos provincias que, aún a 900 kilómetros de distancia una de otra, pueden estar muy cerca a nivel empresarial e industrial".

Silván ha devuelto la visita que el primer edil almeriense realizó a la capital leonesa el pasado mes de abril y ha participado en un desayuno informativo ante más de 200 empresarios, representantes institucionales, medios de comunicación y de entidades de la capital almeriense invitado por la ciudad para mostrar la experiencia de León como capital española de la gastronomía, según han informado fuentes municipales de León a Europa Press.

En su intervención, el alcalde de León ha agradecido la oportunidad brindada por la ciudad andaluza para presentar la ciudad y dar a conocer León como una tierra en la que invertir y fomentar proyectos de carácter empresarial, institucional y cultural. El alcalde ha anunciado que antes de finalizar este año ambas ciudades colaborarán en un encuentro "un maridaje" entre productos leoneses y almerienses.

El regidor también ha aprovechado este foro empresarial para presentar la ciudad y los sectores emergentes de la misma, no sólo de carácter agroalimentario en el que ambas provincias son líderes en calidad de productos sino también en la investigación a través de sus parques tecnológicos, en el sector biofarmacéutico y TIC, en ciberseguridad y en logística, entre otros.