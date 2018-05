El cuarto Mostra la Ploma abre la Sección Oficial de largometrajes a la realidad trans y el ámbito rural

22/05/2018 - 17:43

La cuarta edición de Mostra la Ploma, el festival internacional de cine y cultura por la diversidad sexual, de género y familiar, centrará su Sección Oficial de largometrajes en la realidad trans y en las experiencias de las personas LGTBI en el ámbito rural.

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales Lambda, organizador el evento, ha presentado este martes en la Filmoteca de València la programación oficial del certamen. El Mostra la Ploma se celebrará en València entre el próximo jueves 31 de mayo y el sábado 23 de junio, con la proyección de 30 obras, 11 de estreno nacional.

El festival cuenta con tres categorías a concurso, además de una sección fuera de competición con el mejor cine reciente de ficción LGTBI. La programación se completa con actividades que se desarrollarán alrededor del certamen, como complemento a la proyección de las películas documentales y de ficción seleccionadas, procedentes de 20 países, detalla Lambda en un comunicado.

Este año, destaca la presencia mayoritaria de la temática trans en toda su diversidad en la Sección Oficial de largometrajes, a través de películas como 'Bixa travesti' y 'Señorita María: la falda de la montaña'.

En esta categoría también tienen cabida realidades de personas LGTBI en el ámbito rural, así como el choque entre las sociedades tradicionales y la irrupción de los medios digitales y el universo urbano. Los dos títulos que mejor representan esta tensión entre dos mundos son 'The silk and the flame' y 'The next guardian'.

18 CORTOS

Paralelamente, las secciones de cortometrajes cuentan con un total de 18 obras de diferentes temáticas y procedencias, agrupadas en cuatro sesiones bajo los títulos 'Vínculos amorosos', 'Tiempos de represión', 'Realidades trans' y 'Del deseo y la identidad'. En cada sesión, el Mostra la Ploma proyectará una selección de cortos a concurso agrupados por áreas temáticas.

Como complemento a la Oficial, el certamen ofrece una selección de seis largometrajes de ficción que permanecen sin estrenar y han obtenido el reconocimiento en festivales internacionales. Es el caso de 'Corpo elétrico', 'Les garçons sauvages' o 'I am truly a drop on the earth'.

PREMIOS DE MÁS DE 4.000 EUROS

El jurado está integrado por profesionales de la cinematografía en sus diferentes vertientes, como críticos, profesoras de cine o cortometristas. Los premios, que se darán a conocer el 10 de junio, tienen una dotación global de 4.100 euros.

El ganador del Premio del Jurado al mejor largometraje documental recibirá 1.500 euros; el Premio del Jurado al mejor cortometraje documental estará dotado con 900 euros, misma cantidad con la que se galardonará al Premio del Jurado al mejor cortometraje de ficción.

El Premio al cortometraje con mejor perspectiva educativa, patrocinado por Culturama, contará con 500 euros. Como novedad, se incorpora el Premio del público al mejor largometraje documental, con una dotación de 500 euros. La Filmoteca de València acogerá las proyecciones fuera de concurso y los cines Albatexas proyectarán las secciones competitivas.

La programación no terminará con el anuncio del palmarés ya que las actividades paralelas se desarrollarán hasta el 23 de junio. Además el festival llevará su propuesta de calidad cinematográfica y discurso a favor de la diversidad más allá de la ciudad de València, con las proyecciones organizadas en otras poblaciones del País Valencià en el marco de la "Ploma als Pobles"

CINE PARA SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD

El acto de presentación ha contado con la participación del director adjunto de Audiovisual y Cinematografía del Instituto Valenciano de Cultura, José Luis Moreno; la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano; y el coordinador de proyectos culturales de Lambda y director de Mostra La Ploma, Luis Noguerol.

El portavoz de la plataforma ha destacado que el "cine y la cultura son esenciales para informar y sensibilizar a la sociedad sobre muchas de las cuestiones que afectan a las personas LGTBI". "Por eso, realizamos un gran esfuerzo para que Mostra La Ploma sea un evento de referencia de la agenda cultural valenciana dentro y fuera del colectivo LGTBI", ha resaltado.

Respecto a la presente edición ha puesto el foco sobre la "gran calidad cinematográfica y el compromiso social de las cintas". Asimismo, ha puesto en valor la "creciente repercusión de las películas realizadas por mujeres", ya que el certamen cuenta con muestras de 15 directoras.

Por su parte, la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, ha afirmado que la cultura LGTBI es "parte de la cultura de València" y ha remarcado el papel de Mostra la Ploma en la "visibilización de la diversidad, lo que supone redundar en los derechos, avanzar hacia la igualdad de oportunidades y luchar contra los derechos de odio".

Como representante del Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat, José Luis Moreno ha puesto de manifiesto el "creciente compromiso" de la institución con Mostra La Ploma, de modo que La Filmoteca ha pasado este año a acoger por primera vez la exhibición de la sección 'Panorama'.