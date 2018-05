Más del 80% de los cánceres de piel podrían evitarse con medidas de protección solar correctas

22/05/2018 - 17:59

Catalunya registra 860 casos de melanoma al año

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Más del 80% de los casos de cáncer de piel podrían evitarse si se siguieran las medidas de protección solar correctas porque la exposición excesiva al sol "es el factor de riesgo más importante", especialmente en niños y adolescentes, ha explicado en un comunicado este martes la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se celebra este miércoles, el Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha reeditado un tríptico informativo para informar a los ciudadanos sobre cómo evitar quemaduras solares, ya que la acumulación de quemaduras de sol a lo largo de la vida se asocia a la aparición de melanomas.

El ICO recomienda empezar a tomar el sol de forma gradual y evitar la exposición prolongada y las horas de mayor intensidad --desde las 12.00 a las 16.00, así como cubrir la piel con ropa de algodón y usar sombrero y gafas de sol homologadas.

También ha indicado que hay que usar crema de factor de protección elevado --superior a 20--, que debe aplicarse un rato antes de la exposición y periódicamente, tras bañarse o sudar, así como beber agua para evitar la deshidratación y evitar el sol si se toma medicación fotosensible.

Las instituciones han alertado de que no tener calor no implica que no se produzca quemadura solar, y que el hecho de que haya nubes no evita tampoco la exposición a los rayos ultravioletas --que causan las quemaduras-- y que las lámparas y camas de sol artificial también puede ser perjudiciales.

DATOS DE 2016

En 2016 se diagnosticaron en Catalunya 860 casos de melanoma (436 en mujeres y 424 en hombres), y según datos del Plan director de Oncología, desde 1994 la tendencia de la inicidencia ha aumentado significativamente un 2% en los hombres, mientras que se ha mantenido estable en las mujeres.

La supervivencia a los cinco años es del 88%, y se ha incrementado un 4,6% en los últimos 15 años, ha destacado la Conselleria.