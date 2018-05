El PP critica que MÉS per Llubí niegue las ayudas a los payeses para tratar los árboles afectados por la Xylella

22/05/2018 - 18:15

El PP de Llubí ha criticado que el Grupo Municipal de MÉS haya negado las ayudas a los pequeños payeses para tratar los árboles de sus fincas que se han visto afectados por la Xylella.

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

Desde el PP han expresado en un comunicado que esta bacteria ha provocado que "queden pocos almendros vivos en el municipio, con su consecuente impacto económico negativo por una reducción drástica de la campaña de recolecta de este año".

En el pleno del lunes, tanto MÉS per Llubí como la concejala no adscrita Margalida Gelabert votaron en contra de la propuesta de los 'populares'; mientras que el PI y Feina per Llubí se abstuvieron; hecho que ha sido calificado por el PP como "una barbaridad".

Además, los 'populares' han recordado que presentaron una moción de urgencia en la sesión plenaria para que el Consistorio instase a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca a "iniciar una nueva campaña de suministro de productos fitosanitarios contra la Xylella que llegue a todas las fincas; sin limitación de superficie mínima".

Desde el PP han recalcado que "no puede quedar un metro cuadrado del campo balear sin tratar adecuadamente". En este sentido, han criticado que el Servicio de Mejora Agraria y Pesquera (Semilla), "puso en marcha en abril una campaña insuficiente porque se ha discriminado a muchas fincas pequeñas".

"Con un problema tan grave como es la extensión de la Xylella, no es de recibo que el Ayuntamiento de Llubí y la Conselleria dejen fincas pequeñas sin producto para combatirla", han concluido desde el PP.