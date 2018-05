Bosch (ERC) sobre Colau: "Supo ganar las elecciones pero no ha sabido gobernar"

22/05/2018 - 18:35

Rechaza reprobar opiniones de Torra: "No se debe ir condenando un pasado creativo y literario"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha aseverado este martes que la alcaldesa, Ada Colau, "supo ganar las elecciones pero no ha sabido gobernar", después de llegar a la Alcaldía con un proyecto de ilusión y esperanza que se ha instalado en el desánimo, según él.

Preguntado en rueda de prensa por los tres años de mandato de Colau, ha dicho que la primera edil ganó las elecciones con promesas que se sabía que no se iban a cumplir al 100%, pero "no sólo no se han cumplido, sino que en algunos casos ha habido una regresión", como en vivienda y desigualdades de renta, ha dicho.

Sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos en este último año de mandato, ha dicho que el Gobierno municipal no es creíble y que lo que no ha hecho en tres años difícilmente lo hará en uno: "La legislatura entendemos que ha ido de mal en peor, entendemos que cada vez es más complicado".

SEGURIDAD EN EL METRO

Bosch ha exigido medidas urgentes ante actos incívicos en el Metro, como los ocurridos la madrugada de este martes en la estación de Diagonal, en la que un grupo de tres grafiteros pinta el exterior de un vagón "con total impunidad" mientras la conductora permanece en su interior, como se ve en un vídeo que han enviado a ERC.

Ha asegurado que los trabajadores del Metro reclaman desde hace tiempo medidas contra este tipo de acciones y que se sienten desprotegidos: "Piden seguridad porque en alguna ocasión ha habido actitudes de confrontación" e inseguridad, como un ataque con piedras a un convoy a principios de mayo.

PLENO MUNICIPAL

Preguntado por propuestas al pleno del viernes para reprobar opiniones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Bosch ha replicado: "No se debe ir condenando un pasado creativo y literario", sino el haber llegado a una situación en la que no se ha podido investir al presidente que quería inicialmente la mayoría del Parlament, ha dicho.

"Estamos esperando que PP, Cs y PSC condenen la represión del Estado y su colaboración con la justicia para impedir que quien tiene mayoría pueda ser escogido", algo más grave que lo que proponen condenar los grupos municipales de PP y PSC en el pleno del viernes, según el dirigente republicano.

Bosch ha avanzado que su grupo pedirán en el pleno municipal que el Ayuntamiento ofrezca asesoramiento legal a barceloneses que quieran investigar sobre familiares que podrían estar enterrados en fosas comunes del Valle de los Caídos y quieran iniciar gestiones para exhumar los cadáveres.

Además, su grupo defenderá una propuesta para promover una competición alternativa a la Barcelona World Race --que debía celebrarse el próximo año pero finalmente no se hará-- para que la ciudad "no deje de ser un hub náutico", y preguntará sobre la preservación del recinto industrial de Can Ricart.

También promoverá una declaración institucional para que se respete la universalidad de la atención sanitaria en Catalunya, que ha dicho que está amenazada por acciones del Gobierno central: "Creemos que la sociedad catalana y sus representantes van por delante de lo que está haciendo el Gobierno español", al que ha pedido no dificultar el asunto.