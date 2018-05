UGT, CCOO y PSOE denuncian "tijeretazos" y "recortes" del PP en Correos y los sindicatos no descartan movilizaciones

22/05/2018 - 18:44

Los sindicatos alertan de que la situación de esta empresa postal en Cantabria "empeora con el paso del tiempo"

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

UGT, CC.OO y el PSOE han coincidido en denunciar los "tijeretazos" y "recortes presupuestarios" del Gobierno central (PP) en Correos y en reclamar un Plan Estratégico para la entidad postal y ambos sindicatos han comunicado a los socialistas que, ante la "inacción" del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, no descartan convocar movilizaciones en Cantabria, donde, la situación "empeora con el paso del tiempo".

Así se lo han trasmitido representantes de estos dos sindicatos a la secretaria general, en funciones, del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, y al secretario de Empleo del partido, Gustavo García, en un encuentro que han mantenido.

La secretaria de Servicio Postal de UGT em Cantabria, Montse Noriega y el secretario de Acción Sindical de Correos de CC.OO en la comunidad, Luciano Palazzo, han insistido en exigir al Gobierno central que se dote a Correos de un Plan Estratégico y una "financiación justa" para mejorar las condiciones de los trabajadores y la calidad del servicio ante los "tijeretazos abusivos" que, según han denunciado, está acometiendo el PP en los Presupuestos.

También reclaman la creación de un Pacto Laboral, que mejore las condiciones laborales, salariales y la recuperación de los derechos perdidos, según ha informado en un comunicado el PSOE.

Los sindicalistas han alertado del empeoramiento de la situación de Correos en Cantabria con el paso del tiempo y, como ejemplo, han señañlado que solo en Santander, en los últimos tres años, ha habido una disminución de empleo "notable", a través de los dimensionamientos, movilidad a otros ministerios o por las jubilaciones.

En línea con las opiniones de ambos sindicatos, Cobo ha tildado de "muy preocupante" la situación por la que atraviesa Correos y el "desmantelamiento de personal y de infraestructuras" que, a su juicio, está sufriendo por los "recortes" del PP.

Así, ha defendido que si se quiere seguir garantizando el servicio, el Ejecutivo del PP "tendrá que revertir" estos "recortes" ejecutados en las cuentas del Estado en los últimos años.

En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Fomento "únicamente ha incluido 57 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018 a la financiación del servicio postal universal", una cantidad que, en su opinión, resulta "insuficiente" y que supone un "recorte" de 60 millones para este año y que se une --dice-- al de 120 llevado a cabo el pasado año.

"Si el Ministerio de Iñigo de la Serna no financia adecuadamente el fondo de financiación del servicio postal universal, no se podrá atender las necesidades del personal y se vislumbra un futuro alarmante porque no se garantiza su viabilidad", ha advertido Cobo.

Así, ha pedido a Rajoy a que tome "medidas urgentes y muestre voluntad real por solucionar los graves problemas laborales y de servicios a lo que se esté enfrentando esta empresa pública".

Al igual que los sindicatos, la también responsable de Organización del PSOE ha defendido la necesidad de un Plan Estratégico que aumente la competitividad y garantice la viabilidad del operador público y se ha felicitado de que el lunes el Pleno del Parlamento aprobara una proposición no de ley presentada por los socialistas con este objetivo.

Cobo ha destacado el hecho de que dicha iniciativa no fuera respaldada por el PP por, según dice, un "intento de privatizar Correos o querer liquidarlo".

DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD E IMPULSO EN EL MEDIO RURAL

También Cobo ha abogado por dar impulso al servicio postal en el medio rural, cuya población, a su juicio, se está viendo "claramente perjudicada".

Según la socialista, es, en este ámbito rural, donde la permanencia del servicio se vuelve estratégica para asegurar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos independientemente de cuál sea su municipio de residencia.

"En el conjunto de Cantabria, oficinas como las de Mataporquera, Somo, Ramales de la Victoria, Santillana del Mar y Guarnizo se han convertido en oficinas auxiliares y han tenido que reducir el horario de atención a la ciudadanía dificultando el acceso de los usuarios y usuarias al servicio", ha aseverado.

También ha defendido que Correos tiene que "potenciar y ampliar la diversificación" de su actividad aprovechando su dimensión y potenciando su crecimientos económico y orgánico con actividades distintas a la postal, como paquetería, servicios financieros, retail o digital.

"Es fundamental que Correos se adapte a los nuevos tiempos y genere nuevas oportunidades de mercado que le permitan seguir mejorando sus servicios", ha opinado.