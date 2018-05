La Coordinadora de En Marea vincula ahora su continuidad al resultado de la consulta sobre Paula Quinteiro

22/05/2018 - 19:09

Los integrantes de la Coordinadora de En Marea consideran que su continuidad debe ligarse al resultado de la consulta sobre la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago en la madrugada del 18 de marzo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

Ese es el "sentir" de sus integrantes, según ha trasladado Gonzalo Rodríguez, que ejerce así de portavoz de los miembros. Aunque inicialmente habló de dimisión, posteriormente ha matizado que no se trata de que los integrantes de la dirección, que capitanea Luís Villares, vayan a dejar sus cargos nada más conocer el resultado.

En todo caso, los miembros de la coordinadora han trasladado esta idea a través de Gonzalo Rodríguez una vez que ya ha comenzado la votación de la consulta, a las 10,00 horas de este martes, una consulta que ha arrancado con normalidad según fuentes consultadas por Europa Press. "No sentiremos concernidos", ha asegurado Gonzalo Rodríguez, quien entiende que la dirección tendría que "escuchar" a los inscritos de la misma manera que piden que así lo haga la diputada.

Los inscritos de En Marea, cerca de 2.400 en el censo, pueden votar de forma telemática y cambiar el sentido de su voto hasta que concluya el plazo, este miércoles a las 22,00 horas.

Sin embargo, los afines a Paula Quinteiro se han opuesto a participar en este proceso y han impulsado un manifiesto que al inicio de la votación de la consulta ya contaba con más de 600 apoyos, si bien no es necesario se inscrito de En Marea para adherirse al escrito.

En declaraciones a los medios este martes en los pasillos del Parlamento, la propia diputada ha vuelto a señalar que no participará en un proceso que denuncia no debió ser una consulta, sino un "revocatorio" para poder contar con "garantías". Además, reprochó que la pregunta formulada a los inscritos es "tendenciosa" porque presupone, dijo, unos hechos que asegura que no ocurrieron.

ELECCIONES INTERNAS

La renuncia de la Coordinadora, de producirse, abriría la posibilidad de unas elecciones internas en la formación rupturista para volver a conformar los órganos de dirección.

Forzar unos comicios internos llegó a ser una opción que barajaron los críticos, en minoría en el Consello das Mareas actualmente, para desbancar a la dirección que lidera Villares. Se da la circunstancia de que el actual portavoz accedió a este puesto después de recibir el apoyo de las otras dos listas de candidatos que se presentaron en las elecciones internas, ya que su candidatura no lo apoyaba para que compatibilizase el cargo orgánico con el parlamentario, lo que le valió la división interna actual.

En este escenario, el sector descontento con la actual dirección tendría ahora una posibilidad de intentar conseguir ese cambio de dirección participando en la votación; aunque, por otro lado, se han manifestado en contra de participar en la consulta interna sobre Paula Quinteiro, quien ha dicho que no atenderá al resultado de esa votación ni dimitirá de su escaño.