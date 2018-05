Fiscal anima al PP-A a pedir al Gobierno que "paralice" el proyecto Marismas Occidental de Gas Natural en Doñana

22/05/2018 - 19:47

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en comisión parlamentaria, ha instado al PP-A a que pida al Gobierno central que "paralice" el proyecto de Marismas Occidental de Gas Natural en Doñana, porque, señala, "se han conocido cuestiones por instituciones de prestigio suficientes como para que se analice todo en su conjunto".

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en el Parlamento, Fiscal ha comenzado recordando que todas las misiones realizadas por la Unesco a Doñana concluyen que el estado de conservación de este espacio natural "es satisfactorio" y que persisten los valores excepcionales universales que la hicieron merecedora de su designación como Patrimonio Mundial en 1994.

A ello hay que añadir que este enclave se encuentra también entre los 25 espacios señalados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como mejor gestionados del mundo, según ha destacado Fiscal durante su intervención en el Parlamento andaluz, donde ha informado que de los cuatro procedimientos abiertos por la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo en relación con Doñana, tan solo uno continúa tramitándose, ya que los otros tres "están en manos de los tribunales nacionales".

El consejero ha aclarado que sobre dicho expediente, iniciado por el Club Doñana, la comisión considera que España "no ha adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de la masa de aguas subterráneas en Doñana y, por tanto, no ha cumplido los requisitos que impone la Directiva Marco de Aguas". Como consecuencia de ello, señala que la Comisión Europea "ha decidido iniciar un procedimiento de infracción no solo por un supuesto incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas, sino también de la Directiva de Hábitats".

Ante esta situación, Fiscal apunta que la Junta de Andalucía ha trasladado al Estado un informe argumentado en él que "se deja constancia del cumplimiento de ambas directivas". No en vano, añade, "el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos situados al Norte de la Corona Forestal de Doñana y la propia planificación hidrológica vigente establecen un diagnóstico eficaz de la situación, a la vez que componen un cuadro de medidas que están causando un efecto positivo".

Respecto a los otros tres expedientes tratados por la Comisión Permanente, todos ellos relacionados con el riesgo que supone la extracción, almacenamiento y transporte de gas en Doñana, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para evaluar conjuntamente los cuatro subproyectos del proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de este espacio natural.

En esta línea, explica que el Gabinete Jurídico de la Junta está trabajando para cuando se inicie el plazo de presentación del escrito de demanda, que contendrá los argumentos y fundamentos jurídicos que sustenten la interposición del recurso. No en vano, una de las claves del pleito será determinar el alcance y la procedencia de las modificaciones de las declaraciones de impacto ambiental.

Según Fiscal, los argumentos de esta iniciativa se recogen en sendos informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Extremadura y Andalucía, que considera que el riesgo sísmico que presenta el proyecto "es suficiente para suspender su ejecución".

La popular Alicia Martínez que desde el PP-A y el Gobierno central "están por preservar Doñana", como "así lo demostramos en los trámites que se vienen haciendo, y asegura que "se está a la espera de que el promotor complete las modificaciones requeridas antes de la puesta en marcha del proyecto Marismas Occidental". "El Ministerio no permitirá la puesta en marcha en tanto dichas modificaciones no se realicen de forma satisfactoria y seguirá requiriendo todos los informes necesarios adicionales", afirma la popular, que ofrece a Fiscal "la mano tendida para que se resuelva de la mejor manera".

Mercedes Barranco de Podemos ha subrayado que Doñana "es un espacio simbólico y que goza de una figura de protección importante, y, sin embargo, no está exenta de amenazas que la ponen en peligro, al tiempo que afirma que "la simple apertura de procedimientos infractores en este espacio es un fracaso de las política, que tengan que venir a evaluar los riesgos que se ciernen sobre Doñana". Critica que "se haga caso omiso" a las recomendaciones y hace un alegato a todos los grupos para "implementar políticas eficaces de gestión sostenible del espacio, que mantengan el equilibrio entre conservación y desarrollo sostenible".

Julio Díaz de Ciudadanos asegura que poner fin al proyecto de Gas Natural "es un reto más que Doñana tiene que superar", porque "la empresa jugó sus bazas estratégicamente y tiene seguridad jurídica para operar". Asegura que "el tiempo apremia", dice "no entender la reticencia del Gobierno de Rajoy de no andar todo lo posible para estudiar el impacto de estos proyectos sobre el espacio" y la bienvenida a la visita de los eurodiputados, "a los que hay que facilitarles todos los elementos que necesiten".

Desde IU José Antonio Castro ha felicitado a 'Salvemos Doñana' por su perseverancia, y asegura que "hay razones para que la UE paralice el proyecto de Marismas Occidental, y que se hiciera valoración conjunta de los cuatro subproyectos". Además, asegura que en el segundo semestre de este año "habría que hacer todo lo posible" para poner desde la Administración "todos los medios a disposición" de la misión de observación a Doñana "para verificar el peligro que supone", porque "preservar Doñana es pertrecharnos frente al cambio climático".

PSOE: "NOS GUSTARÍA QUE EN LA DEFENSA DE DOÑANA ESTUVIERA EL PP"

Por último, Francisco Jesús Fernández asegura que el hecho de que la UE o una estancia superior esté vigilando lo que se hace "es una garantía", porque "permite que si algo no se hace bien saltan las alarmas y se pueda corregir para seguir estando entre los 25 espacios señalados por la UICN". Además, expresa su "asombro" tras la intervención del PP "cuando dicen que tienden la mano", ya que asegura que "si quisieran esto estaría resuelto". "También nos gustaría que en la defensa de Doñana estuviera el PP", concluye.

Tras las intervenciones de los grupos, Fiscal ha incidido en que "todos los actores están en la misma dirección en cuanto a la oposición a que el entorno de Doñana se convierta en almacén subterráneo de Gas Natural, excepto el PP-A", por lo que asegura que "le alegran" las palabras de Alicia Martínez sobre que su grupo le tiende la mano, pero lo que quiere es "que se lleven a la práctica".

"Pidan al Ministerio lo mismo que nosotros, que paralice el proyecto de Marismas Occidental, que de facto está pero no de derecho, porque se han conocido cuestiones por instituciones de prestigio suficientes como para que el Gobierno central paralice este proyecto y se analice todo en su conjunto", señala. Así, insiste en que "si nadie entiende que el entorno de Doñana sea un almacén subterráneo, por qué el Gobierno de Rajoy no toma cartas en el asunto y suspende esta cuestión".