Participa acusa a Espadas de "forzar" a la oposición a apoyar el plan por el clima pese a no contar con ella

22/05/2018 - 20:39

La portavoz de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Serrano, ha avisado este martes de que el Gobierno local del socialista Juan Espadas elevará al pleno ordinario de este viernes el Plan de acción por el Clima y la energía sostenible, "sin haber dado la posibilidad a los grupos municipales de haber participado en su elaboración" y poniendo a los mismos "entre la espada y la pared" a cuenta de los plazos fijados para elevar el documento a Europa.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Serrano critica así que en el Consejo de Gobierno de la Agencia Local de la energía y la Sostenibilidad celebrado este pasado lunes se pusiese en conocimiento a los diferentes grupos de la oposición, de la propuesta del gobierno para el citado plan, cuyo plazo para presentarlo en Europa "se termina en junio".

Para la portavoz de Participa, Susana Serrano, "no nos parece bien ni las formas ni el fondo. En las formas por las deficiencias en la participación y en el fondo porque el documento es muy mejorable". "No queda tiempo real para hacer propuestas e incluirlas, y negarse a aprobarlo es condenar a Sevilla a quedarse sin un Plan estratégico financiado por la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. No hay derecho a que no permita que los grupos de la oposición puedan hacer sus propuestas ante un tema tan acuciante para la ciudad", protesta Susana Serrano, según la cual el Gobierno local "fuerza" a la oposición a aprobar el documento, sin haber permitido su participación en el mismo.

Así, insiste en que el alcalde coloca a la oposición "entre la espada y la pared", al desencadenar la votación del plan sin haber contado con los grupos municipales para su configuración. "No vamos a hacerle el juego a Espadas para que haga su 'márquetin verde' cuando no hace políticas reales por mejorar la sostenibilidad, ni es capaz de aplicar las propuestas de los expertos en la materia. Desde Participa ya venimos trabajando con los colectivos en estas propuestas desde hace tiempo y seguiremos caminado de su mano", ha aseverado.