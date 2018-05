De la Torre asegura que hará "cambios leves" tras la renuncia de la edil Francisca Bazalo por motivos de salud

23/05/2018 - 13:21

La concejala valora "la aventura intensa" y asegura que llegó "un poco sola" y se va "muy acompañada"

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que los cambios que tendrá que acometer tras la renuncia por motivos de salud de la concejala de Accesibilidad, Francisca Bazalo, que será efectiva previsiblemente en el próximo pleno, y la incorporación de Carmen Casero, actual técnica del grupo 'popular', serán "leves".

Así, aunque no ha querido precisar cuáles serán esos cambios sí ha incidido en que serán "leves". "Serán leves cambios, antes --cuando remodeló el equipo de gobierno tras la salida de Julio Andrade-- cabían más combinaciones posibles y a las pruebas me remito". No obstante, ha precisado que, en este caso, "es lógico y natural que sean leves cambios y así será".

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha explicado que los cambios que se han producido en el mandato son por determinadas circunstancias y "por cosas imprevisibles".

En relación con Bazalo, ha añadido que hace "algunos meses" ya la edil le mostró preocupación porque "la salud suya, nunca buena, últimamente estaba con más dificultad para poder dedicar las horas que supone un esfuerzo de ser concejal", ya que, como ha explicado ella "necesita unas cuantas horas por la mañana para normalizar su estado de salud y fisiológico, y por tanto, su capacidad de acción mental también".

"Ella ha entendido que con esa situación de poder hacer menos esfuerzo, bastantes menos horas, no debiera seguir", ha detallado De la Torre, agradeciendo a la concejala su disposición "de colaboración para que cuando alguien no puede dedicar tiempo se deje pasar, en este caso, a Carmen Casero, que es a quien le corresponde una vez se produzcan las comunicaciones a la Junta Electoral".

Así, el alcalde ha querido agradecer el esfuerzo de Bazalo: "es una persona encantadora y una gran líder en el deporte paralímpico, porque a pesar de sus limitaciones físicas por la polio superó esas limitaciones y fue campeona mundial"; además de que también lo fue en otros encuentros deportivos.

"Ha tenido un prestigio inmenso en el deporte paralímpico, por lo que ha sido y es un activo importante para este Ayuntamiento y lo seguirá siendo porque su colaboración siempre va a estar desde la sociedad civil de Málaga", ha asegurado De la Torre.

Sobre el paso de Francisca Bazalo por el Área de Accesibilidad, De la Torre ha recocido "el esfuerzo y la importante proyección que, desde su situación de haber sido una gran deportista paralímpica, ha permitido que se visualice como cualquier persona, sean cuales sean sus capacidades puede estar en la vida, trabajando, haciendo deporte, disfrutando de la vida desde el punto de vista cultural, es decir, la inclusión de todos".

"Es un ejemplo de cómo se puede hacer la inclusión", ha agregado, asegurando también que le consta que en esto últimos tiempos, cuando ya conoce bien el área, "como ha organizado las cosas para poder seguir trabajando de una manera transversal".

De la Torre ha incidido, de igual modo, en que el Área de Accesibilidad, además "de la acción directa que tiene en su presupuesto"; consiguió "hace bastantes años" trabajar "de una manera global y transversal": "todas las áreas están impregnadas y convencidas de la necesidad de trabajar en esta materia", ha dicho.

Tras destacar que Málaga es una ciudad "de la que podemos presumir" que es accesible "desde hace años", ha valorado que con Bazalo "hemos seguido avanzando de una manera sólida y rotunda".

Precisamente este miércoles ha tenido lugar una rueda de prensa para presentar III Jornada de Esgrima Solidaria Málaga Accesible organizada por el Club Leones Málaga Ilusión en la que han coincidido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Accesibilidad, Francisca Bazalo.

BAZALO: "LLEGUÉ UN POCO SOLA Y ME VOY MUY ACOMPAÑADA"

Durante la rueda de prensa, De la Torre ha valorado el trabajo de Francisca Bazalo, quien, por su parte, ha dicho que "hoy es un día muy especial" tras conocerse que por razones de salud deja de acompañarlos "en esta aventura tan intensa y tan emocionante de gobernar esta ciudad tan maravillosa. Para mí ha sido un honor".

"Tengo la sensación de que llegué un poco sola y me voy muy acompañada", ha asegurado durante la rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por colectivos y entidades.