Couso considera que Velasco "se ha equivocado" al darse de baja en Podemos y cree que "debería irse" la actual dirección

23/05/2018 - 13:54

El parlamentario de Podemos, Carlos Couso, ha considerado "respetable y entendible, por la situación que estamos viviendo", la baja de su compañero Rubén Velasco como inscrito de Podemos si bien ha opinado que "se ha equivocado" y que son los miembros de la actual dirección quienes "se tendrían que ir".

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Couso ha afirmado que no deberían irse del partido "quienes estamos cumpliendo los compromisos de los programas políticos de 2015, aquí en Navarra también el acuerdo programático, y todos los principios fundacionales de Podemos" y ha añadido que "se tendrían que ir quienes no los están cumpliendo".

Tras la baja en el partido de Velasco, el representante de Podemos ha asegurado que "el grupo parlamentario queda igual" y ha indicado que "las personas que estamos aquí no nos hemos ido ya porque no hemos visto a quién entregar el acta que pudiera garantizarnos que, bajo el paraguas de la actual dirección, se vayan a cumplir todos los compromisos adquiridos en 2015".

Por lo tanto "vamos a seguir aquí a la espera de ver si se despejan las cosas y ojalá apareciera alguien que nos garantizara que eso sea así porque desde luego nosotros no vamos a traicionar el compromiso que adquirimos en 2015 con 46.000 personas que nos votaron en Navarra". Al respecto, ha manifestado que este compromiso "estaría en serio riesgo si nos fuéramos".

Couso no ha querido valorar la petición del Consejo de Coordinación de Podemos para que Rubén Velasco devuelva su acta de parlamentario y ha opinado que la actual dirección es "quien no representa a Podemos". En este sentido, ha destacado que esta dirección "ganó la Secretaría General en unas elecciones anticipadas de una manera que tampoco nos gustó" y "lo que no pueden hacer es cambiar las reglas del juego a mitad de partido: no pueden cambiar el programa político, no pueden sancionar, expedientar y expulsar a quien hace cumplir y defiende el programa político".

Preguntado sobre si va a seguir en Podemos, Carlos Couso ha manifestado que está "tranquilo" y que "de momento" no ha decidido irse del partido ni del grupo parlamentario aunque "ganas a veces le dan a uno de irse a su casa y dedicarse a la familia y el trabajo como hasta ahora y a otras militancias que hemos tenido".

En referencia a la polémica por la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero y la consulta a las bases para decidir la permanencia en sus cargos, ha considerado que "quienes debieran irse son Iglesias y Montero, no quienes denunciamos que Iglesias y Montero han incumplido todos los principios fundacionales de este partido".