Comienza la tramitación en Les Corts de la Ley Electoral Valenciana que rebaja la barrera al 3%

23/05/2018 - 13:51

El pleno de Les Corts Valencianes ha dado luz verde, pese al rechazo del PP, a la tramitación de la proposición de Ley Electoral Valenciana presentada por los partidos del Botànic que plantea la reducción de la barrera electoral al 3%, listas desbloqueadas a través de un "voto preferencial", la paridad en las mismas o un incentivo en las subvenciones a los partidos que celebren primarias.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La ley mantiene la circunscripción provincial y establece el sistema de voto preferencial como posibilidad opcional que tienen los electores de elegir en la papeleta de votación un máximo de tres entre las personas que figuren en la candidatura, manifestando así su preferencia con independencia del lugar que ocupen en la lista, de manera que si un candidato obtiene un determinado porcentaje de votos puede ascender en las posiciones de su candidatura, siempre entre candidatos de su mismo sexo.

Además, establece entre las incompatibilidades para ser diputado autonómico ser diputado en el Congreso, miembro de corporaciones locales, administradores y directores generales de entes públicos, miembros del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación o personas que ostenten la presidencia o la dirección de cajas de ahorro de fundación pública.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que esta iniciativa ha sido fruto de un trabajo "profundo, paciente y discreto" hasta dar con "la ley electoral más avanzada del Estado español", que permitiría sustituir la ley actual, vigente desde hace 30 años, para "ponerla al día en todas esas demandas que hoy día reclama la ciudadanía".

"Queremos avanzar a un sistema electoral del siglo XXI, ser los primeros en España en el voto preferencial y listas desbloqueadas", ha dicho, además de homologar la barrera electoral al resto de territorios y acabar con la actual del 5%, "antidemocrática y que durante muchos años ha silenciado a miles de valencianos".

Ha destacado las aportaciones del nuevo texto respecto a un régimen de incompatibilidades más estricto, el establecimiento de debates obligatorios en la televisión pública o el mailing centralizado, y ha tendido la mano al diálogo para que en la fase de enmiendas se pueda consensuar, ya que la aprobación requiere una mayoría cualificada, 66 votos, con lo que no serían suficientes los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos.

El diputado del PP Luis Santamaría ha criticado esta reforma porque considera que "no le preocupa a nadie" en la calle salvo a los promotores, porque se trata de una iniciativa "de autoconsumo, autobombo, de me agarro al escaño", porque los valencianos "quieren hablar de dependencia, de centros de menores, de educación", asuntos que les afectan en su día a día o, incluso, "de la lujosa mansión de Iglesias y Montero" al estilo de "estrellas de Hollywood, una solución habitacional anticapitalista y obrera", ha ironizado.

"SOLO LE PREOCUPA A LOS PARTIDOS RADICALES"

Ha puesto como ejemplo que el Barómetro del CIS de marzo la reforma electoral no estaba entre las 44 preocupaciones de los españoles y ha agregado: "Solo le preocupa a los partidos radicales que ven en la rebaja la posibilidad de entrar" en Les Corts.

En este sentido, ha cuestionado la necesidad de cambiar un sistema que "garantiza la representatividad" en un 90,77%, el equilibrio territorial, la gobernabilidad y la estabilidad, impidiendo que "las fuerzas minoritarias radicales puedan tener cabida" como sucede, ha recordado, en algunos parlamentos europeos. Ha preguntado por qué se rebaja al 3% y no menos y "por qué se fija en la entrada de EUPV" a la Cámara, cuando este partido esgrimió como cuarta razón esa barrera tras las elecciones, ha dicho.

También ha criticado que se establezca el voto preferencial pero no se pueda modificar el primero de la lista, "impuesto por el partido", ha criticado que con la fórmula de reparto "le quitan cuatro diputados a Castellón", algo que ya por sí solo justifica su rechazo, y ha cuestionado el incremento de la subvención por celebrar primarias: "¿Ese 5% más no iría mejor a dependencia o servicios sociales?".

Según ha incidido, el PP no aborda este tema "con calculadora" sino que defiende una ley que garantice la estabilidad y gobernabilidad, y ha advertido que si las leyes no son "perdurables" se convierten en "instrumentos al servicio de los partidos".

Ferri ha preguntado al diputado 'popular' si con su afirmación sobre partidos radicales se refería al PP de Cataluña, que "no llega al 5%" de votos, al tiempo que ha indicado sobre las primarias que "el método que no funciona es el suyo" porque permitió designar, entre otros, a los expresidentes José Luis Olivas, Eduardo Zaplana o Francisco Camps.

CS CREE QUE ES "UN FRAUDE"

Desde Ciudadanos, Toni Subiela ha explicado que tienen la sensación de que ahora que está en el poder el Botànic "no quiere una reforma electoral" y "necesitan un chivo expiatorio", Cs, para no sacarla adelante. Ha recordado que ellos piden, además de la rebaja de la barrera, el sistema de una persona un voto, la circunscripción única, eliminar el aforamiento o listas "abiertas de verdad", cuestiones que no se han planteado.

"El problema no es lo que han presentado, es lo que no han presentado", ha dicho, y por ello considera que esta es "una reforma descafeinada" y "a medias", que sería "un fraude para la ciudadanía". Por responsabilidad parlamentaria, ha dicho, no bloquearán la tramitación de la iniciativa, pero ha advertido que "se han dejado muchas cosas por el camino" y Cs no está dispuesto a dar su apoyo y "engañar a los valencianos" apoyando "lo que parece un fraude". "Necesitan nuestro voto, pero no se quieren acercar a nuestro programa electoral", ha cuestionado.

PODEMOS: UNA LEY DEL SIGLO XXI

Desde Podemos, Antonio Montiel ha señalado que la tercera preocupación de los españoles es la política y los políticos y precisamente ese argumento lleva a modificar una ley "que acerque la representación de los ciudadanos y que las Corts se parezcan más al pueblo".

Se trata, ha defendido, de una ley "acorde con la sociedad valenciana del siglo XXI" que "no puede esperar a una reforma del estatuto incierta". El objetivo, ha dicho, es acabar con la inercia por la que "se educó a los ciudadanos en el bipartidismo" diciéndoles que "para no tirar tu voto no votes a quien no va a salir, vota a los de siempre". "Estas Corts tienen la oportunidad de devolver el derecho a centenares de miles de ciudadanos que se han quedado fuera por una ley electoral indigna e injusta", ha destacado.

El socialista Alfred Boix ha explicado que esta reforma "sortea la modificación del Estatuto" para que pueda ser una realidad" y ha considerado "un error garrafal" decir que a la gente no le interesa la reforma electoral porque "sí les interesa la calidad de las instituciones" y esta pasa por un sistema que "garantice que las voces de la gente no se queden fuera".

"Ajustar la norma electoral 30 años después a la nueva realidad social, parlamentaria, es hacerla más justa, más igualitaria y más moderna", ha dicho, para señalar que no se quitan diputados a Castellón porque de lo contrario se estaría modificando el Estatuto. También ha recordado a Ciudadanos que en 2015 presentaron una iniciativa con estas mismas características y ha invitado al diálogo: "Les pido un ejercicio de responsabilidad".