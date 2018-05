La UVA pone en marcha a partir de septiembre un Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos

23/05/2018 - 14:10

La Universidad de Valladolid, a través de su Centro de Estudios de Asia, impartirá a partir del próximo curso académico un nuevo Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos para lo cual ya está abierto el plazo de preinscripción: https://goo.gl/KA1Wh3 Los contenidos de este máster se han orientado a la empleabilidad y se centran en el comercio, la inteligencia cultural, las relaciones internacionales, el derecho internacional público y privado y Asia (especialmente China, India y Japón). Asia es un área especialmente significativa para la Universidad de Valladolid y la única que figura en su plan estratégico.

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Valladolid es entidad patrona de las Fundaciones Consejo España China, España Japón y España India. Es uno de los tres patronos de la Fundación Casa de la India con sede en Valladolid (las otras dos casas en Europa se encuentran en Londres y Franckfurt) y cuenta con una Cátedra de Hindi y con un Aula Confucio dependiente del Instituto Confucio de la Universidad de León.

El Centro de Estudios de Asia de la UVA es uno de las dos instituciones de estudios orientales más antiguas de España y, por último, Valladolid es la sede permanente junto con Shanghai, del Foro Anual Euro-Chino sobre Economía de la Cultura y Gestión Cultural.

El convenio que lo regula está establecido entre la Universidad de Valladolid y The National Cultural Industry Innovation and Development Academy in Shanghai Jiao Tong University.

El Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos será impartido en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid y ha sido promovido por el Centro de Estudios de Asia. Es interfacultativo (ha sido elaborado junto a las Facultades de Comercio, Derecho, Filosofía y Letras de dicha Universidad) y se impartirá en tres semestres en español e inglés.

Inicialmente tendrá el 40% de su docencia en inglés y la meta es que, en un futuro próximo, sea impartido totalmente en dicha lengua.