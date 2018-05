Marín cree que Susana Díaz debía "haber presionado" para incluir enmiendas que mejoren las inversiones en Andalucía

23/05/2018 - 14:12

Critica que las cuentas están "secuestradas por los nacionalistas" porque el PSOE "se pone de perfil"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha advertido un día después de que se hayan reunido en Madrid los titulares estatal y andaluz de Fomento, que el Gobierno andaluz "no solo puede ir a pedir y cuando llega la hora de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018, el PSOE se quita de en medio". A su juicio, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero, Felipe López, "a través de sus representantes en el Congreso, tenían que haber presionado para que se hubieran podido meter enmiendas que mejoraran las inversiones en Andalucía".

En rueda de prensa en el Parlamento, y tras lamentar que el Gobierno de Susana Díaz "tenga por costumbre" no informar al resto de partidos sobre las reuniones que mantiene a nivel estatal, ha criticado que la presidenta y el consejero no hayan "presionado" para que el PSOE negociara las cuentas y, así, poder incluir enmiendas para mejorar las inversiones que se destinan a la comunidad.

Entretanto, Marín ha defendido que "hay que negociar las obras realmente necesarias para que nuestro sistema productivo genere riqueza y empleo de calidad", a la par que ha hecho hincapié en que "cuanto más venga para Andalucía mejor, pero hay que hacerlo en la negociación".

Así las cosas, el líder andaluz de Cs ha saludado que puedan aumentarse algunas partidas, si bien ha lamentado que los PGE "van a seguir estando secuestrados por los nacionalistas porque el PSOE no ha querido ni tan siquiera poder plantear cinco abstenciones para que de una vez por todas cambien las cosas en este país".

Tras reprochar al PNV que "cambie de opinión" respecto a su postura ante las cuentas estatales, Marín ha puesto en valor que Cs ha negociado planteado medidas "en la línea de mejorar las pensiones, los salarios de los funcionarios públicos, las ayudas para los jóvenes o la ampliación de los permisos de paternidad". "Medidas sociales la mayoría que van a suponer una inyección de casi 8.000 millones de euros en los PGE", ha apostillado.

No obstante, ha querido dejar claro que estas cuentas "no son las de Cs ni las que Cs hubiera hecho" pero, ha recalcado, "el país y las circunstancias exigen este ejercicio de responsabilidad por parte de las fuerzas políticas", lo que ha contrapuesto a la actitud del PSOE, que "se ha puesto de perfil una vez más y no ha querido negociar".

"La decisión del PNV viene provocada porque a nadie le amarga un dulce y lo que han conseguido es muy importante merced de ese chantaje al que han sometido al Gobierno central porque el PSOE no ha querido ni sentarse a hablar", ha apostillado antes de incidir en que será una buena noticia si finalmente se aprueban los PGE.