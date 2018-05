Cataluña. el pp ve "absolutamente incívico" convertir las playas de cataluña en "cementerios"

23/05/2018 - 13:59

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, calificó este miércoles de iniciativa "absolutamente incívica" que grupos independentistas hayan clavado en distintas playas de Cataluña cruces amarillas, convirtiendo así estos espacios en "cementerios".

Así se pronunció en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por los momentos de tensión que se están viviendo entre los vecinos de diversos municipios a raíz de la colocación de estas cruces amarillas en las playas catalanas.

Según Hernando, este "no es un buen método y sistema para nada", tampoco para hacer reivindicaciones políticas o atraer el turismo. Así las cosas, pidió a quienes han colocado estas cruces que "no ofendan a los demás con actividades políticas" en lugares que son para el disfrute y "no para hacer cosas absurdas de este tipo".

