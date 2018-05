Ribó sobre Zaplana: "Lo que ha pasado se veía venir, todo el mundo se acuerda de cómo llegó a la alcaldía de Benidorm"

23/05/2018 - 14:18

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado este miércoles sobre la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en la 'Operación Erial' que es algo que "se veía venir" y ha añadido que "todo el mundo se acuerda del caso Naseiro".

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

"Lo que ha pasado se veía venir, todo el mundo se acuerda de cómo llegó a la alcaldía de Benidorm, todo el mundo se acuerda del caso Naseiro, de muchas de estas cosas, pero constatarlo es terrible", ha agregado en alusión a que fue alcalde de la localidad alicantina con el voto de una edil tránsfuga y porque apareció en las conversaciones anuladas del caso Naseiro.

Sobre la detención del 'expresident', ha apuntado que es "terrible" porque pensaba que ya había concluido "el tema de que València era una gran capital de la corrupción" pero ahora "viene Zaplana por un lado y Agramunt por otro en poco tiempo" y vuelve a ser "el epicentro de la corrupción", en alusión también al senador del PP Pedro Agramunt, que dejará de ser miembro del Consejo de Europa "a petición propia" después de que este órgano le impusiera sanciones por infringir "seriamente" el Código de Conducta.

Además, ha recordado que de los cuatro presidentes de la Generalitat del PP "uno está condenado, otro durmiendo en el cuartel" de al lado de su casa, ha dicho, y el tercero está "multi investigado". "Ya solo queda uno, de cuatro solo queda uno en principio libre de polvo y paja, es terrible", ha apuntado. A su juicio, "el PP es una máquina de corrupción" y "si queda alguna manzana por pudrirse, que salga corriendo de esta cesta porque si no, lo va a pasar mal".

Por otra parte, ha asegurado que le parece "un poco de fotonovela" y "surrealista" que unos papeles aportados en el juzgado por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, que a su vez le había entregado un imán sirio, hayan sido el origen de la investigación que ha culminado con la detención de Zaplana.

"No digo que no ni que sí, me parece un poco surrealista y yo creo que no explica todas las historias que han conducido a este caso, tengo esa sensación pero no puedo afirmarlo ni negarlo, me parece un poco extraño", ha señalado en declaraciones a los medios en Les Corts.