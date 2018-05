Ábalos destaca que zaplana "no era nada ajeno al pp" sino que representa "muy mucho toda una época y cultura política"

23/05/2018 - 14:10

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, destacó este miércoles que Eduardo Zaplana "no era nada ajeno al Partido Popular", sino que "más bien viene a representar muy mucho toda una época y cultura política", tras recordar que fue presidente de la Comunidad Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del PP en el Congreso.

En el patio del Congreso, Ábalos indicó que Zaplana fue el que inauguró "el periodo de hegemonía política del PP durante 20 años en la Comunidad Valenciana, y es el que sentó toda la escuela política del PP en la Comunidad Valenciana". Ello le llevó a decir que "no era nada ajeno al PP" y que no solo representa a todo lo que es el PP y que "lo peor no es lo que hizo sino que todos sabíamos a qué venía".

Zaplana fue detenido por la Guardia Civil este martes en el marco de la 'operacion Erial' por un presunto delito de blanqueo de capitales, cohecho y contra la hacienda pública.

