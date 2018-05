El edil de Seguridad pone su cargo a disposición de la alcaldesa ante las protestas de Bomberos por el personal

23/05/2018 - 14:35

El teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente (PSOE), ha anunciado este miércoles ante las protestas de los Bomberos concentrados en la feria con pitos y gritos pidiendo su dimisión que "si no hay personal, me tengo que ir", de manera que pone su cargo a disposición de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE).

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, el también delegado de Presidencia ha manifestado que "el tema de Bomberos es un tema de personal" que no le compete a él, según ha remarcado, para apostillar que aunque los bomberos lo insulten, "la responsabilidad de personal no la llevo yo".

Tras recordar que él lleva hablando de "falta de personal" desde que entró en el cargo, ha subrayado que ante las peticiones de que se vaya él no tiene "ningún inconveniente" en irse, de hecho ha informado de que va a hablar con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, porque él no va a "asumir una responsabilidad" que no le compete, según ha defendido.

En este sentido, ha avanzado que va a hablar con ella "inmediatamente, porque a lo mejor me voy". "Yo no tengo ninguna responsabilidad y no voy a asumir una que no me compete", ha remarcado, de manera que "lo que están pidiendo lo van a conseguir, que me voy a ir", ha señalado.

Al respecto, ha declarado que "si en el área de seguridad no hay personal, evidentemente me tengo que ir", a lo que ha agregado que "no hace falta que insistan en que me vaya, porque voy a poner la Delegación de Seguridad en lo alto de la mesa ya".